Jaguar sorprende a turistas en Tikal al cazar a un pizote en segundos; video capta el momento

Un jaguar sorprendió a un grupo de turistas que recorría senderos del Parque Nacional Tikal al irrumpir entre la vegetación y cazar, con precisión y velocidad, a uno de los pizotes que los visitantes observaban y fotografiaban.

El felino apareció repentinamente y atrapó a su presa frente a los turistas, algunos de ellos extranjeros, quienes no lograron reaccionar a tiempo ante la escena. El momento quedó grabado en video por Roel Contreras, quien captaba a una manada de pizotes que se alimentaba en el lugar.

“No lo creerás, hace unos momentos un jaguar sorprendió a una manada de pizotes cazando a uno de ellos, ante la mirada de varios turistas que grababan a los pizotes en Tikal. ¡Oh my God!”, escribió Contreras en una publicación de Facebook que acompaña el video.

Francisco Asturias, director del Parque Nacional Mirador Río Azul y del Biotopo Dos Lagunas, y especialista en jaguares, explicó en una entrevista anterior que el monitoreo en la zona incluye más de 60 cámaras trampa, con las cuales se estudia el comportamiento de los felinos.

Según Asturias, un estudio realizado con heces de jaguar por la WCS en Guatemala y una universidad de Estados Unidos reveló restos de aves carroñeras, como zopilotes, entre las presas consumidas por estos animales.

“Los jaguares no mueren de hambre. Pueden cazar desde un ratón hasta presas grandes como cocodrilos. Lo que pueden atrapar, lo matan y lo comen. Nunca un gato come a otro gato, eso sí no”, indicó.

El experto relató que existen registros de ataques entre felinos. “Una bióloga que hacía su doctorado dejó una cámara. Se grabó a un ocelote bebiendo agua cuando apareció un jaguar, lo atacó y lo mató. Sin embargo, no se lo comió; el cuerpo fue hallado dos días después a 100 metros del sitio”, afirmó.

Más avistamientos en la zona

Asturias comentó que en los últimos años ha aumentado la frecuencia con que se observan jaguares en Tikal, lo cual atribuye a dos factores: la reducción de la selva petenera y el crecimiento de la población de estos felinos.

“Ahora es común que los visitantes vean jaguares en Tikal. Antes no ocurría con esta frecuencia”, señaló. Además, aseguró que no existen registros de ataques de jaguares a humanos en Guatemala. “Yo me he topado con ejemplares salvajes en la selva. Cuando me ven, huyen. Hay reportes de dos o tres casos en Brasil, pero no se conocen las condiciones. El jaguar huye del humano, siempre”, concluyó.