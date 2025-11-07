Guatemalteca iba a limpiar una casa en EE. UU., se equivocó de dirección y la mataron de un balazo

Una mujer guatemalteca perdió la vida trágicamente en Indiana, Estados Unidos, luego de que un residente le disparara al confundirla con una intrusa. La víctima fue identificada como María Florinda Ríos Pérez, de 32 años, originaria de Quetzaltenango, Guatemala y madre de cuatro hijos.

El hecho ocurrió la mañana del miércoles 5 de noviembre en el pequeño suburbio de Whitestown, a unos 35 kilómetros de la ciudad de Indianápolis.

Ríos había llegado junto con su esposo, Mauricio Velázquez, para realizar una limpieza en una vivienda, pero ambos se equivocaron de dirección, según informó el diario IndyStar.

De acuerdo con el testimonio del esposo, la pareja revisó la dirección varias veces antes de intentar abrir la puerta con las llaves que les habían entregado. Sin embargo, apenas intentaron colocar la llave en la cerradura, se escuchó un disparo.

“Ella no alcanzó a poner la llave cuando escuché el tiro. Vi que retrocedió dos pasos y luego cayó”, relató Velázquez al medio local. “Intenté consolarla, decirle que todo estaría bien, pero la sangre no paraba”.

La Policía Metropolitana de Whitestown acudió al lugar tras recibir una llamada de emergencia por un supuesto intento de robo. Sin embargo, al llegar encontraron a la mujer herida en el pórtico y descartaron que se tratara de una invasión domiciliaria.

“Los hechos recopilados no apoyan la versión de que se haya producido una entrada forzada a la residencia”, indicó la policía en un comunicado.

Ríos fue declarada muerta en la escena, pese a los intentos de los paramédicos por salvarle la vida. Hasta el momento no se han realizado arrestos, mientras las autoridades locales continúan con la investigación para determinar si se presentarán cargos.

Medios estadounidenses han documentado que el caso ha generado debate en torno a las leyes de defensa propia en Indiana, uno de los estados con normas amplias de “stand your ground”, que permiten el uso de fuerza letal para proteger una vivienda si el propietario considera que enfrenta una amenaza inminente.

“Cuando se trata de una vivienda, las personas pueden usar fuerza razonable, incluso letal, para prevenir una entrada ilegal o un ataque”, explicó el fiscal del condado de Boone, Kent Eastwood, a la cadena NBC News.

Mauricio Velázquez, devastado por la pérdida, pidió justicia y expresó su preocupación por el futuro de sus cuatro hijos —de 17, 10 y 8 años, además de un bebé de menos de un año—.

“Ella era el amor de mi vida, una buena esposa y una buena madre. Criarlos solo no será fácil”, dijo.

La familia busca ahora repatriar el cuerpo de María Florinda Ríos Pérez a Guatemala, donde sus seres queridos esperan darle el último adiós.

