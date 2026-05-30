El salvador informa que las remesas con criptomonedas crecen 44%

Las remesas recibidas a través de carteras de criptomonedas en El Salvador alcanzaron los US$23.1 millones entre enero y abril de 2026, lo que representa un crecimiento interanual del 44.3 % en comparación con el mismo período de 2025, de acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva (BCR).

Los datos oficiales muestran que el monto recibido en los primeros cuatro meses de 2026 superó en US$7.11 millones los ingresos registrados durante el mismo lapso del año anterior, cuando las remesas canalizadas mediante billeteras digitales sumaron US$16 millones.

Aún representan una porción mínima del total

Pese al incremento registrado, las remesas con criptomonedas continúan representando una fracción reducida del total de dinero enviado por salvadoreños desde el extranjero.

Entre enero y abril de 2026, estos ingresos equivalieron al 0,70 % de los 3.286,72 millones de dólares recibidos en remesas generales. En el mismo período de 2025, la participación fue del 0.52 % sobre un total de 3.076,93 millones de dólares.

Las remesas cripto cayeron en 2025

Aunque los datos del inicio de 2026 reflejan una recuperación, el comportamiento durante 2025 fue negativo. El acumulado anual de las remesas recibidas mediante billeteras de criptomonedas cerró en US$57.67 millones, una caída del 32.5% respecto a los 85,5 millones registrados en 2024.

La disminución representó una reducción de US%27.83 millones en comparación con el año anterior.

El bitcóin pierde protagonismo tras cambios legales

En septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal junto al dólar estadounidense, una de las principales apuestas económicas del presidente Nayib Bukele.

Sin embargo, diversos estudios y encuestas señalaron que más del 90% de la población no incorporó esta criptomoneda en sus transacciones cotidianas, mientras el Gobierno promovió incentivos y exenciones fiscales para atraer inversión vinculada a activos digitales.

Posteriormente, tras alcanzar un acuerdo de financiamiento por US$1 mil 400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Asamblea Legislativa salvadoreña modificó la normativa y eliminó el carácter de moneda de curso legal del bitcóin, además de reducir la participación estatal en su uso y circulación.