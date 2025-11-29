Estados Unidos revisará emisión de green cards y frena asilo para migrantes de 19 países

Las autoridades señalan al afgano de haber disparado contra los uniformados el miércoles, provocando la muerte de una de las víctimas.

El caso reactivó la ofensiva gubernamental contra los migrantes y marcó un giro drástico en las medidas anunciadas por la administración del presidente Donald Trump.

Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), confirmó que la agencia “frenó todas las decisiones de asilo” mientras se refuerzan los controles para garantizar evaluaciones “al máximo grado posible”.

El anuncio se produjo un día después de que Trump declarara su intención de “pausar permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo”, al argumentar que el sistema estadounidense necesita recuperarse.

Nuevas restricciones para 19 países

Al ser consultado sobre las nacionalidades afectadas, el Departamento de Seguridad Nacional remitió a una lista de 19 países que ya enfrentan restricciones de viaje desde junio. Entre ellos figuran Afganistán, Cuba, Haití, Irán y Birmania.

En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, informó que Estados Unidos detuvo temporalmente la emisión de visas para portadores de pasaportes afganos, al señalar que la prioridad del gobierno es “proteger a la nación”.

Los países clasificados como “de preocupación” son:

Cuba Venezuela Haití Afganistán Birmania Chad República del Congo Guinea Ecuatorial Eritrea Irán Libia Somalia Sudán Yemen Burundi Laos Sierra Leona Togo Turkmenistán

El ataque que detonó la medida

El tiroteo reavivó tensas discusiones sobre el uso de militares dentro del país, la inmigración y el legado de la intervención estadounidense en Afganistán.

El sospechoso, identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, fue miembro de las “unidades cero”, grupos antiterroristas afganos respaldados por la CIA. Ingresó a Estados Unidos como parte de un programa de reasentamiento tras la retirada estadounidense de Afganistán en 2021.

La fiscal federal Jeanine Pirro confirmó que Lakanwal será acusado de asesinato. Según la investigación, abrió fuego con un revólver Smith & Wesson .357 contra un grupo de guardias que patrullaban cerca de la Casa Blanca, en la víspera del Día de Acción de Gracias.

El ataque dejó dos víctimas: Sarah Beckstrom, de 20 años, quien murió por las heridas, y Andrew Wolfe, de 24, quien continúa en estado crítico.

Revisión de tarjetas de residencia y solicitudes pendientes

El jueves por la noche, Trump también amenazó con revertir “millones” de admisiones migratorias autorizadas en la administración de Joe Biden. USCIS confirmó que revisará nuevamente las green cards otorgadas a personas provenientes de los mismos 19 países señalados como “de preocupación”.

Más de 1.6 millones de residentes permanentes en Estados Unidos nacieron en esas naciones, lo que representa alrededor del 12% de la población residente permanente. Afganistán, con más de 116 mil titulares, también enfrenta una suspensión total de solicitudes de inmigración tras el tiroteo.

Autoridades del FBI, CIA y Seguridad Nacional afirman que Lakanwal habría ingresado al país con una verificación insuficiente debido a políticas migratorias “laxas”. Sin embargo, la organización AfghanEvac asegura que los ciudadanos afganos sometidos a reasentamiento pasaron por controles exhaustivos.

Cualés son los 19 países y cómo será la nueva verificación

Aunque ni Trump ni USCIS detallaron cómo funcionará el nuevo proceso, medios locales reportan que todas las solicitudes migratorias en trámite o pendientes desde el 27 de noviembre serán sometidas a revisión adicional.

Medios estadounidenses añaden que la lista coincide con la prohibición de viaje vigente desde junio de 2025. Según Trump, el gobierno carece de información suficiente para evaluar los riesgos de viajes provenientes de estos territorios.