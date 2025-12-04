“Solo persiguen a los hispanos”: las reacciones ante el operativo migratorio “Catahoula Crunch”, en Nueva Orleans

Desde el pasado 3 de diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de Estados Unidos inició un operativo contra “migrantes criminales” en la ciudad de Nueva Orleans, estado de Louisiana.

Bautizada como “Operación Catahoula Crunch”, las autoridades estadounidenses afirman que esta acción busca detener a inmigrantes con supuestos antecedentes penales.

“Está dirigida contra los extranjeros ilegales que campan a sus anchas gracias a las políticas de santuario que obligan a las autoridades locales a ignorar las órdenes de detención del ICE”, señala un comunicado oficial de Seguridad Nacional de EE. UU.

Además, el gobierno estadounidense dio a conocer una lista de inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, que fueron calificados como “los peores delincuentes extranjeros ilegales”.

En esa lista se menciona a Andy Javier Ruano Reyes, un supuesto ciudadano originario de Guatemala, señalado por las autoridades estadounidenses por posesión de un arma de fuego robada.

“Las políticas de santuario ponen en peligro a las comunidades estadounidenses al liberar a extranjeros ilegales delincuentes y obligar a las fuerzas del orden del DHS a arriesgar sus vidas para expulsar a extranjeros ilegales delincuentes que nunca deberían haber vuelto a las calles”, dijo la subsecretaria Tricia McLaughlin.

Desde el pasado miércoles comenzaron los operativos en distintos sectores de Nueva Orleans, donde ya se han confirmado varias capturas de personas indocumentadas.

Medios como FOX 8 lograron obtener el testimonio del propietario de una vivienda a la que llegaron agentes migratorios para detener a los trabajadores y techadores que realizaban reparaciones.

El dueño señaló que los miembros del ICE solo pudieron detener a un trabajador, de origen hondureño.

“Ya sabes, Trump dijo que solo quería perseguir a los delincuentes. Pero no, no es así. Es como si solo persiguieran a los hispanos”, afirmó el dueño de la vivienda.

FOX 8 señala que los operativos migratorios se llevaron a cabo en varias zonas de Nueva Orleans, como tiendas, estacionamientos y obras en construcción.

Un vecino de Kenner aseguró al medio que la preocupación no solo afecta a los inmigrantes, sino también a ciudadanos que se encuentran legalmente en EE. UU.

Otro testimonio recogido por FOX 8 fue el del padre Lennin Arroyo, quien dijo que la afluencia de personas que asisten a la iglesia disminuyó considerablemente, pues muchos “no van por su situación migratoria”.

“Muchos de nuestros feligreses me dicen: «No, no puedo venir debido a mi situación migratoria actual. Estoy cuidando de mí mismo. Estoy en proceso de inmigración y no quiero arriesgar nada»”, dijo Arroyo.

