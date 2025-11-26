Los detalles del caso de la inmigrante embarazada que fue arrestada por el ICE en Texas

Medios de EE. UU. reportaron el caso de una mujer embarazada que fue detenida por miembros de la Patrulla Fronteriza junto con su pareja, un día después de celebrar la revelación de sexo de su bebé.

Según Univisión, la mujer fue identificada como Isabel Urdaneta Hernández, quien fue aprehendida por autoridades migratorias junto con su esposo, Manuel.

De acuerdo con la versión preliminar del medio, la pareja fue interceptada en un puesto de control en McAllen. Antes del arresto, Isabel y Manuel regresaban de comprar el vestido de novia de ella.

Univisión detalla que existe una orden del Departamento de Seguridad Nacional, según la cual las autoridades migratorias tienen prohibido detener a mujeres embarazadas, en posparto o en periodo de lactancia.

El medio también obtuvo declaraciones de la madre de Isabel, quien relató que, cuando logra comunicarse con su hija, la escucha llorar.

"Llamaba llorando, las veces que llamaba, llorando, diciendo: ‘No siento a la bebé’", afirmó la madre de Isabel.

Además, la familia ha exigido justicia para Isabel y afirma que las autoridades migratorias le negaron su permiso de trabajo por estar embarazada.

"Isa me comentó que el permiso de trabajo se lo rompieron y le dijeron que los asilos no existen. Trump quitó el asilo. Eso no es verdad. No tienen que mentir y meter miedo a las personas, y menos a una mujer embarazada", expresó la madre de Isabel a Univisión.

Por otro lado, Univisión consultó al abogado de inmigración Pedro Chávez, quien aseguró que la actual administración busca modificar la interpretación de la orden del Departamento de Seguridad Nacional.

El experto señaló que ahora las mujeres embarazadas o que hayan dado a luz en el último año deben “estar preparadas” para cualquier intento de detención por parte de las autoridades migratorias.

Agregó que lo más recomendable es que dichas mujeres porten evidencias de su estado físico, como imágenes del ultrasonido o constancias médicas.

