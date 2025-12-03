Operación Catahoula Crunch: Qué se sabe de los operativos migratorios en Nueva Orleans

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) inició este miércoles la Operación Catahoula Crunch en Nueva Orleans, Luisiana. Se trata del más reciente despliegue de agentes federales en ciudades gobernadas por demócratas, como parte de la política migratoria de la administración del presidente Donald Trump.

El operativo, cuyo nombre hace referencia al perro oficial del estado de Luisiana, involucra a unos 250 agentes de la Patrulla Fronteriza, desplegados en el sureste de Luisiana y Misisipi. El objetivo es arrestar a cinco mil personas y está previsto que se extienda durante varios meses.

El DHS sostiene que el operativo se enfoca en inmigrantes con historial criminal que fueron liberados debido a “políticas santuario”, según la agencia EFE. La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó en un comunicado oficial que los objetivos incluyen personas arrestadas por invasión de domicilio, robo a mano armada, robo de vehículos y violación.

El comandante de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino, quien lideró operativos similares en Chicago y Los Ángeles, encabeza esta campaña en Nueva Orleans.

¿Qué son las políticas santuario y cuál es el estatus de Nueva Orleans?

Las políticas santuario son disposiciones locales que limitan o prohíben la cooperación de autoridades municipales con agentes federales de inmigración. En agosto del 2025, el Departamento de Justicia incluyó a Nueva Orleans en su lista de “jurisdicciones santuario”.

Sin embargo, autoridades municipales han cuestionado esta designación. Funcionarios de la ciudad sostienen que Nueva Orleans no tiene “políticas, leyes o regulaciones que impidan la aplicación de leyes federales de inmigración”.

Operativos similares en otras ciudades

La Operación Catahoula Crunch forma parte de una estrategia más amplia del gobierno de Trump para realizar operativos en ciudades lideradas por demócratas.

En los últimos meses, el presidente ordenó despliegues en urbes como Chicago, Los Ángeles y Washington D. C. La Operación Midway Blitz, en el área de Chicago, resultó en más de 3,200 arrestos por sospechas de violación de leyes migratorias. En noviembre, según EFE, las autoridades detuvieron a 200 migrantes durante el operativo Charlotte’s Web en Carolina del Norte.

Reacciones locales y preparativos

El gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, afirmó que da la bienvenida a los agentes federales en el estado. El martes, el presidente Trump anunció el próximo envío de la Guardia Nacional a Nueva Orleans, en respuesta a una solicitud de Landry.

Por su parte, la alcaldesa electa de Nueva Orleans, Helena Moreno —quien asumirá el cargo en el 2026— expresó su “preocupación” por el operativo, según EFE.

Ante el temor de que trabajadores o clientes sean detenidos, restaurantes y negocios latinos han anunciado cierres en sus redes sociales, reportó EFE.