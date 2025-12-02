Trump advierte que países que trafiquen drogas a EE. UU. enfrentarán ataques militares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes 2 de diciembre que cualquier país que produzca y trafique droga hacia su nación “está sujeto a ataques”, al sugerir que también podría incluir a Colombia en las operaciones terrestres contra el narcotráfico que amenaza con lanzar sobre Venezuela.

“He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela”, declaró Trump a la prensa durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

El mandatario, quien reiteró que los ataques contra los carteles de la droga dentro del territorio venezolano comenzarán “muy pronto”, insistió en que, aunque “Venezuela ha sido peor que la mayoría”, hay otros países que también envían “a sus narcotraficantes” a EE. UU.

Los posibles ataques en tierra venezolana significarían una expansión de la operación militar Lanza del Sur, que desde septiembre ha destruido 21 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, sospechosas de transportar drogas, en las que han muerto 82 tripulantes, según informó hoy el Pentágono.

El despliegue militar estadounidense en aguas caribeñas, uno de los mayores de las últimas décadas, ha incrementado la presión sobre el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien Trump acusa de liderar el cartel de los Soles, designado por Washington como una organización terrorista extranjera.

En octubre pasado, Trump también dedicó fuertes críticas a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, a quien señala como “líder del narcotráfico”, y suspendió la ayuda estadounidense a ese país por su supuesta inacción en la lucha contra las drogas.

Petro niega las acusaciones y ha calificado a Trump de “grosero e ignorante con Colombia”. También ha rechazado como “injerencia” el despliegue militar estadounidense y ha denunciado los ataques contra las lanchas, algunos de ellos perpetrados en el Pacífico oriental, cerca de las costas colombianas.

Frente a su gabinete, Trump volvió a defender la legalidad de estas operaciones y advirtió que EE. UU. tiene derecho a defenderse de la “ola de drogas” que los carteles envían hacia su territorio.