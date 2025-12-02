“Asesinos y sanguijuelas”: El mensaje de Noem donde pide a Trump ampliar a 30 los países con restricciones migratorias

Internacional

“Asesinos y sanguijuelas”: El mensaje de Noem donde pide a Trump ampliar a 30 los países con restricciones migratorias

La secretaria de Seguridad Interior de EE. UU., Kristi Noem, instó a Trump para ampliar la lista de países con restricciones migratorias de 19 a 30.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior de EE. UU.

La secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, observa durante una reunión con el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 17 de noviembre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

Este 2 de diciembre, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior de EE. UU., instó en redes sociales al gobierno de Donald Trump a ampliar la lista de países con restricciones de viaje a territorio estadounidense.

Por medio de un mensaje en la red social X, Noem recomendó al presidente que eleve de 19 a 30 el número de países con restricciones.

Desde junio, los países con restricciones son Afganistán, Burundi, Chad, República del Congo, Cuba, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Haití, Irán, Laos, Libia, Birmania, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Turkmenistán, Venezuela y Yemen.

Además, Noem calificó a los extranjeros provenientes de esos países como “asesinos, sanguijuelas y adictos a las prestaciones sociales”.

“Nuestros antepasados construyeron esta nación con sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que los invasores extranjeros masacraran a nuestros héroes”, escribió Noem en su publicación.

Las declaraciones de la funcionaria, sumadas a las acciones del gobierno de Trump para endurecer el ingreso de extranjeros a EE. UU., surgen luego del tiroteo ocurrido el 26 de noviembre en la Casa Blanca, donde un supuesto hombre de origen afgano disparó contra dos miembros de la Guardia Nacional.

Entre las medidas que Trump anunció figura “detener permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo”.

Según el presidente, con ello se busca “que el sistema estadounidense se recupere por completo”.

Lea también: “Su excelencia”: Qué dice la carta que Juan Orlando Hernández envió a Trump para pedir el indulto

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

