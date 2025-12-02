Por qué el secretario de Guerra de EE. UU. dijo que los ataques en el Caribe “apenas han empezado”

Este 2 de diciembre, el secretario de Guerra de EE. UU. afirmó que los ataques contra supuestas embarcaciones que transportan droga en el Caribe y el Pacífico “apenas han empezado”, luego de que se registraran más de veinte ataques a “narcolanchas”, los cuales han dejado más de 80 fallecidos.

Las declaraciones de Hegseth, realizadas durante una reunión del Gabinete del presidente Donald Trump, se producen tras la polémica decisión de EE. UU. de “rematar” a supervivientes en uno de los primeros bombardeos registrados en el Caribe.

“Apenas hemos comenzado a atacar barcos narcotraficantes y a arrojar a los narcoterroristas al fondo del océano, porque han estado envenenando al pueblo estadounidense”, dijo Hegseth.

Donald Trump también intervino en la reunión de Gabinete y aseguró que el tráfico de droga que entra por vía marítima a EE. UU. ha disminuido en 91%.

Hegseth complementó las declaraciones de Trump al indicar que, en estas semanas, se han pausado los ataques contra supuestas “narcolanchas” porque “es difícil encontrar barcos para atacar ahora mismo”.

Afirmó que el “objetivo principal” de estos ataques es disuadir el tráfico de droga hacia EE. UU.

NEW: President Trump and War Secretary Pete Hegseth claim the amount of drugs coming into the United States by sea is down 91%:



HEGSETH: "We've had a bit of a pause because it's hard to find boats to strike right now — which is the entire point." pic.twitter.com/YXdF2Y5mKs — Fox News (@FoxNews) December 2, 2025

The Washington Post informó el pasado jueves, citando a funcionarios anónimos, que en el primero de esos ataques, ejecutado el 2 de septiembre, se llevó a cabo un segundo bombardeo, supuestamente ordenado por Hegseth, para matar a dos supervivientes del ataque inicial. Esta acción será investigada por el Congreso ante la posibilidad de que constituya un crimen de guerra.

La Casa Blanca confirmó el lunes que ese segundo ataque sí se realizó, pero aseguró que la orden provino de Frank Bradley, almirante de la Armada que en las fechas del ataque era comandante del Comando de Operaciones Especiales Conjunto.

Lea también: “La cubierta de vuelo nunca duerme”: imágenes muestran maniobras nocturnas de EE. UU. en el USS Gerald R. Ford