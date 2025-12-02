Internacional
Por qué el secretario de Guerra de EE. UU. dijo que los ataques en el Caribe “apenas han empezado”
Los ataques de EE. UU. contra supuestas "narcolanchas" iniciaron en septiembre, y se han registrado más de 20, que han dejado más de 80 fallecidos.
El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, escucha al presidente Donald Trump durante una reunión del Gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 2 de diciembre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)
Este 2 de diciembre, el secretario de Guerra de EE. UU. afirmó que los ataques contra supuestas embarcaciones que transportan droga en el Caribe y el Pacífico “apenas han empezado”, luego de que se registraran más de veinte ataques a “narcolanchas”, los cuales han dejado más de 80 fallecidos.
Las declaraciones de Hegseth, realizadas durante una reunión del Gabinete del presidente Donald Trump, se producen tras la polémica decisión de EE. UU. de “rematar” a supervivientes en uno de los primeros bombardeos registrados en el Caribe.
“Apenas hemos comenzado a atacar barcos narcotraficantes y a arrojar a los narcoterroristas al fondo del océano, porque han estado envenenando al pueblo estadounidense”, dijo Hegseth.
Donald Trump también intervino en la reunión de Gabinete y aseguró que el tráfico de droga que entra por vía marítima a EE. UU. ha disminuido en 91%.
Hegseth complementó las declaraciones de Trump al indicar que, en estas semanas, se han pausado los ataques contra supuestas “narcolanchas” porque “es difícil encontrar barcos para atacar ahora mismo”.
Afirmó que el “objetivo principal” de estos ataques es disuadir el tráfico de droga hacia EE. UU.
The Washington Post informó el pasado jueves, citando a funcionarios anónimos, que en el primero de esos ataques, ejecutado el 2 de septiembre, se llevó a cabo un segundo bombardeo, supuestamente ordenado por Hegseth, para matar a dos supervivientes del ataque inicial. Esta acción será investigada por el Congreso ante la posibilidad de que constituya un crimen de guerra.
La Casa Blanca confirmó el lunes que ese segundo ataque sí se realizó, pero aseguró que la orden provino de Frank Bradley, almirante de la Armada que en las fechas del ataque era comandante del Comando de Operaciones Especiales Conjunto.
