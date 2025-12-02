Quién es Frank Bradley y por qué está involucrado en los ataques de EE. UU. a supuestas narcolanchas

Internacional

Quién es Frank Bradley y por qué está involucrado en los ataques de EE. UU. a supuestas narcolanchas

En septiembre de este año iniciaron los ataques de EE. UU. a supuestas embarcaciones que transportaban droga en el mar Caribe.

|

time-clock

Ataque a embarcación en el Caribe

Esta captura de pantalla de un vídeo publicado por el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, en su cuenta de X el 24 de octubre de 2025, muestra lo que, según Hegseth, son fuerzas militares estadounidenses llevando a cabo un ataque contra un barco operado por Tren de Aragua que traficaba con narcóticos en el mar Caribe el 23 de octubre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

Desde septiembre comenzaron los ataques de EE. UU. contra supuestas embarcaciones que transportaban droga en el Caribe, lo que ha incrementado las tensiones entre el Gobierno de Donald Trump y Venezuela.

Recientemente se revelaron más detalles sobre los primeros ataques ocurridos en septiembre y cómo un almirante estadounidense estaría involucrado en una decisión calificada como polémica.

Se trata del segundo ataque que el Gobierno estadounidense ejecutó en el Caribe el pasado 2 de septiembre, en el cual dos supuestos narcotraficantes sobrevivieron al primer bombardeo.

Sin embargo, desde EE. UU. se ordenó un segundo ataque contra los restos de la embarcación y contra los supervivientes.

LECTURAS RELACIONADAS

Donald Trump Nicolás Maduro Estados Unidos Venezuela

¿Trump confirmó una conversación con Maduro? La posible intervención de EE. UU. en Venezuela

chevron-right
Donald Trump, sostiene el Trofeo de la Copa Mundial en el Despacho Oval, luego de dar a conocer que el sorteo de la Copa se realizara el el próximo 5 de diciembre en el Central Kennedy de Washington.(Foto Prensa Libre: EFE)

¿Trump irá al sorteo del Mundial 2026? Esto dice la Casa Blanca

chevron-right

De acuerdo con medios estadounidenses, en ese momento, 11 personas —presuntos "narcotraficantes"— iban a bordo de la embarcación y solo dos sobrevivieron.

El pasado 1 de diciembre, la Casa Blanca indicó que el responsable de ordenar ese segundo bombardeo contra la supuesta narcolancha fue el almirante Frank Bradley, quien lidera el Comando de Operaciones Especiales de EE. UU.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, aseguró que Bradley ordenó ese segundo ataque "dentro del margen de su autoridad".

"Bradley actuó dentro de su autoridad y conforme a la ley al dirigir el ataque para garantizar que el barco fuera destruido y la amenaza a Estados Unidos eliminada", dijo Leavitt.

LECTURAS RELACIONADAS

Presencia militar de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico: armamento, bases y alianzas

Lo que revelan los videos de los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico

chevron-right
Presencia militar de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico: armamento, bases y alianzas

De qué trataría la nueva fase de operaciones que EE. UU. podría llevar a cabo sobre Venezuela

chevron-right

Añadió también que el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, fue quien autorizó a Bradley a llevar a cabo el ataque.

Ante las numerosas críticas que ha recibido el Gobierno estadounidense, debido a que se afirma que el segundo ataque no debió llevarse a cabo, Hegseth dijo en X que la decisión fue exclusivamente de Bradley.

"Lo apoyo a él y respaldo las decisiones que ha tomado, en la misión del 2 de septiembre y en otros casos desde entonces", afirmó Hegseth en redes sociales, quien calificó a Bradley como un "héroe estadounidense".

Lea también: “La cubierta de vuelo nunca duerme”: imágenes muestran maniobras nocturnas de EE. UU. en el USS Gerald R. Ford

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Caribe Donald Trump  Narcotráfico Pacífico Pentágono Tendencias mundiales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS