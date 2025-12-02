Quién es Frank Bradley y por qué está involucrado en los ataques de EE. UU. a supuestas narcolanchas

Desde septiembre comenzaron los ataques de EE. UU. contra supuestas embarcaciones que transportaban droga en el Caribe, lo que ha incrementado las tensiones entre el Gobierno de Donald Trump y Venezuela.

Recientemente se revelaron más detalles sobre los primeros ataques ocurridos en septiembre y cómo un almirante estadounidense estaría involucrado en una decisión calificada como polémica.

Se trata del segundo ataque que el Gobierno estadounidense ejecutó en el Caribe el pasado 2 de septiembre, en el cual dos supuestos narcotraficantes sobrevivieron al primer bombardeo.

Sin embargo, desde EE. UU. se ordenó un segundo ataque contra los restos de la embarcación y contra los supervivientes.

De acuerdo con medios estadounidenses, en ese momento, 11 personas —presuntos "narcotraficantes"— iban a bordo de la embarcación y solo dos sobrevivieron.

El pasado 1 de diciembre, la Casa Blanca indicó que el responsable de ordenar ese segundo bombardeo contra la supuesta narcolancha fue el almirante Frank Bradley, quien lidera el Comando de Operaciones Especiales de EE. UU.

Admiral Mitch Bradley is an American hero, a true professional, and has my 100% support. I stand by him and the combat decisions he has made — on the September 2 mission and all others since.



— Pete Hegseth (@PeteHegseth) December 1, 2025

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, aseguró que Bradley ordenó ese segundo ataque "dentro del margen de su autoridad".

"Bradley actuó dentro de su autoridad y conforme a la ley al dirigir el ataque para garantizar que el barco fuera destruido y la amenaza a Estados Unidos eliminada", dijo Leavitt.

Añadió también que el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, fue quien autorizó a Bradley a llevar a cabo el ataque.

Ante las numerosas críticas que ha recibido el Gobierno estadounidense, debido a que se afirma que el segundo ataque no debió llevarse a cabo, Hegseth dijo en X que la decisión fue exclusivamente de Bradley.

"Lo apoyo a él y respaldo las decisiones que ha tomado, en la misión del 2 de septiembre y en otros casos desde entonces", afirmó Hegseth en redes sociales, quien calificó a Bradley como un "héroe estadounidense".

