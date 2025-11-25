“La cubierta de vuelo nunca duerme”: imágenes muestran maniobras nocturnas de EE. UU. en el USS Gerald R. Ford

La Marina de EE. UU. compartió en sus redes sociales una serie de maniobras nocturnas llevadas a cabo en el portaaviones USS Gerald Ford, el más grande del mundo, que actualmente se encuentra en el mar Caribe.

Las imágenes fueron publicadas en la red social X de la Marina estadounidense, donde se observan maniobras aéreas y varios operadores con barras luminosas para guiar a los vehículos.

También se observan algunos pilotos de cazas mientras preparan su despegue, así como algunos de estos vehículos aéreos al momento de salir de la cubierta del portaaviones.

«La cubierta de vuelo nunca duerme», empieza el texto de la Marina de EE. UU. en X.

«Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe para apoyar la misión del Comando Sur de EE. UU., las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del presidente para desmantelar el narcotráfico y proteger la patria», agregó la cuenta oficial.

Como parte de los operativos de EE. UU., se ordenó el despliegue del portaaviones más grande del mundo, acompañado de buques de guerra y aviones caza.

The flight deck never sleeps.



The world's largest aircraft carrier, Ford-class aircraft carrier USS Gerald R. Ford (CVN 78), conducts night flight operations in the Caribbean Sea.



U.S. military forces are deployed to the Caribbean in support of the U.S. Southern Command… pic.twitter.com/sZwhTiH5J2 — U.S. Navy (@USNavy) November 25, 2025

Además del portaaviones, EE. UU. ha movilizado a más de 10 mil tropas en el Caribe, así como 170 misiles Tomahawk y diez aviones F-35.

Desde septiembre se han registrado numerosos ataques por parte de EE. UU. contra supuestas embarcaciones que transportaban droga, los cuales han dejado al menos 83 personas fallecidas.

El despliegue del portaaviones ocurre en medio de una situación tensa entre EE. UU. y Venezuela, donde el gobierno de Trump acusa al mandatario Nicolás Maduro de estar vinculado con el llamado cartel de los Soles, una organización supuestamente dedicada al narcotráfico.

Lea también: Estas son las primeras imágenes de los ejercicios militares de EE. UU. en Trinidad y Tobago