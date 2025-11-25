“La cubierta de vuelo nunca duerme”: imágenes muestran maniobras nocturnas de EE. UU. en el USS Gerald R. Ford

Internacional

“La cubierta de vuelo nunca duerme”: imágenes muestran maniobras nocturnas de EE. UU. en el USS Gerald R. Ford

La Marina de EE. UU. compartió imágenes de maniobras nocturnas hechas en el portaviones USS Gerald Ford, considerado el más grande del mundo y que se encuentra en el mar Caribe.

Estados Unidos mantiene su despliegue militar en aguas del Caribe

Fotografía tomada de la cuenta oficial de X @NAVSOUS4THFLT que muestra unidades del Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford y un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de EE. UU. operando en aguas internacionales. (Foto Prensa Libre: EFE)

La Marina de EE. UU. compartió en sus redes sociales una serie de maniobras nocturnas llevadas a cabo en el portaaviones USS Gerald Ford, el más grande del mundo, que actualmente se encuentra en el mar Caribe.

Las imágenes fueron publicadas en la red social X de la Marina estadounidense, donde se observan maniobras aéreas y varios operadores con barras luminosas para guiar a los vehículos.

También se observan algunos pilotos de cazas mientras preparan su despegue, así como algunos de estos vehículos aéreos al momento de salir de la cubierta del portaaviones.

«La cubierta de vuelo nunca duerme», empieza el texto de la Marina de EE. UU. en X.

El despliegue del portaaviones ocurre en medio de una situación tensa entre EE. UU. y Venezuela, donde el gobierno de Trump acusa al mandatario Nicolás Maduro de estar vinculado con el llamado cartel de los Soles, una organización supuestamente dedicada al narcotráfico.

Lea también: Estas son las primeras imágenes de los ejercicios militares de EE. UU. en Trinidad y Tobago

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

