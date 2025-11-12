Qué dijo Marco Rubio sobre los ataques de EE. UU. en el Caribe y la reacción de Europa ante estos operativos

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó este 12 de noviembre que Estados Unidos tiene "todo el derecho de operar en su territorio", en relación con los ataques estadounidenses contra supuestas embarcaciones que transportan droga.

Además, Rubio dijo que Europa "no es quien" para determinar la legalidad de esos ataques, después de que países como Reino Unido decidieran dejar de compartir información de inteligencia con EE. UU. sobre dichas embarcaciones, al afirmar que no querían ser "cómplices" de operativos ilegales.

El secretario, ante varios medios de comunicación, explicó que durante una reunión de ministros de Exteriores del G7, ningún funcionario abordó el tema de los ataques de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico.

"Nadie lo discutió conmigo. Nadie en la reunión lo discutió, no conmigo. A lo mejor lo han discutido entre ellos, pero no se trató en ninguna de las reuniones que tuvimos", afirmó Rubio.

También criticó las declaraciones de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, por haber cuestionado la legalidad de estos operativos militares contra supuestas narcolanchas.

"No creo que la Unión Europea pueda determinar lo que es la ley internacional. Desde luego, no pueden determinar cómo Estados Unidos defiende su seguridad nacional. Estados Unidos está siendo atacado por organizaciones criminales terroristas en nuestro hemisferio y el presidente (Donald Trump) está respondiendo en defensa de nuestro país"

"No creo que la Unión Europea pueda determinar lo que es la ley internacional. Desde luego, no pueden determinar cómo Estados Unidos defiende su seguridad nacional. Estados Unidos está siendo atacado por organizaciones criminales terroristas en nuestro hemisferio y el presidente (Donald Trump) está respondiendo en defensa de nuestro país", aseveró el secretario.

"I find it INTERESTING all these countries want us to send nuclear-capable Tomahawk missiles to defend Europe. But when the United States…"



"I find it INTERESTING all these countries want us to send nuclear-capable Tomahawk missiles to defend Europe. But when the United States… pic.twitter.com/8LjFCeDc15 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 12, 2025

Rubio también dio a entender que las declaraciones de Europa han sido "hipócritas".

"Me parece interesante que todos estos países quieren que les proporcionemos, por ejemplo, misiles Tomahawk con capacidad nuclear para defender Europa, pero cuando EE. UU. posiciona portaaviones en nuestro hemisferio, donde vivimos, entonces eso es un problema", afirmó.

