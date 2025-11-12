Qué dijo Marco Rubio sobre los ataques de EE. UU. en el Caribe y la reacción de Europa ante estos operativos

Internacional

Qué dijo Marco Rubio sobre los ataques de EE. UU. en el Caribe y la reacción de Europa ante estos operativos

El secretario de Estado de EE. UU. habló sobre los operativos militares en el Caribe y la reacción de Europa, que cuestiona la legalidad de estos ataques.

|

time-clock

Marco Rubio

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habla con los medios de comunicación tras visitar el Centro de Coordinación Civil-Militar en el sur de Israel el 24 de octubre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó este 12 de noviembre que Estados Unidos tiene "todo el derecho de operar en su territorio", en relación con los ataques estadounidenses contra supuestas embarcaciones que transportan droga.

Además, Rubio dijo que Europa "no es quien" para determinar la legalidad de esos ataques, después de que países como Reino Unido decidieran dejar de compartir información de inteligencia con EE. UU. sobre dichas embarcaciones, al afirmar que no querían ser "cómplices" de operativos ilegales.

El secretario, ante varios medios de comunicación, explicó que durante una reunión de ministros de Exteriores del G7, ningún funcionario abordó el tema de los ataques de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico.

"Nadie lo discutió conmigo. Nadie en la reunión lo discutió, no conmigo. A lo mejor lo han discutido entre ellos, pero no se trató en ninguna de las reuniones que tuvimos", afirmó Rubio.

LECTURAS RELACIONADAS

USS Gerald R. Ford

Por qué EE. UU. desplegó el portaviones más grande del mundo en medio de sus ataques en el Caribe y el Pacífico

chevron-right
Ministro ruso

Qué dijo Rusia sobre los recientes ataques de EE. UU. en el Océano Pacífico y el Caribe

chevron-right

También criticó las declaraciones de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, por haber cuestionado la legalidad de estos operativos militares contra supuestas narcolanchas.

"No creo que la Unión Europea pueda determinar lo que es la ley internacional. Desde luego, no pueden determinar cómo Estados Unidos defiende su seguridad nacional. Estados Unidos está siendo atacado por organizaciones criminales terroristas en nuestro hemisferio y el presidente (Donald Trump) está respondiendo en defensa de nuestro país", aseveró el secretario.

Rubio también dio a entender que las declaraciones de Europa han sido "hipócritas".

"Me parece interesante que todos estos países quieren que les proporcionemos, por ejemplo, misiles Tomahawk con capacidad nuclear para defender Europa, pero cuando EE. UU. posiciona portaaviones en nuestro hemisferio, donde vivimos, entonces eso es un problema", afirmó.

Lea también: Video revela dos nuevos ataques de EE. UU. en el Pacífico que dejaron seis fallecidos

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Caribe Donald Trump  G7 Marco Rubio Narcotráfico Océano Pacífico Tendencias mundiales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS