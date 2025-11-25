Internacional
Por qué Donald Trump “perdonó” a un pavo que fue llevado a la Casa Blanca
Varias imágenes en redes sociales muestran el momento en que Donald Trump "perdonó" a un pavo en la Casa Blanca, previo al Día de Acción de Gracias.
El presidente estadounidense, Donald Trump (centro), indulta a un pavo llamado Gobble mientras la primera dama, Melania Trump (derecha), observa en el jardín de rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de noviembre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)
En redes sociales comenzaron a circular muchas imágenes del presidente Donald Trump con un pavo en la Casa Blanca.
Este 25 de noviembre, el mandatario cumplió una peculiar tradición que consiste en indultar o “perdonar” a dos pavos previo a las celebraciones por el Día de Acción de Gracias, en el que esta ave es uno de los platillos más tradicionales.
Según medios estadounidenses y la propia Casa Blanca, los pavos indultados se llaman Gobble y Waddle, y pesan 52 y 50 libras, respectivamente. Ambos nacieron en una granja de Carolina del Norte.
Trump, al momento del indulto, estuvo acompañado por la primera dama, Melanie Trump, en la Rosaleda de la Casa Blanca, donde se llevó a cabo la ceremonia.
“Gobble, quiero decirte algo muy importante: estás indultado de forma incondicional”, dijo el presidente a modo de broma al animal, que estaba en un podio.
En el caso del otro pavo, Waddle, no se encontraba en la Casa Blanca, lo que no fue impedimento para que Trump hiciera un comentario al respecto:
“Waddle está desaparecido, pero no importa. Fingiremos que está aquí”.
Esta tradición se ha repetido en años anteriores, cuando los mandatarios aprovechan el acto para hacer bromas. En esta ocasión, Trump lanzó críticas hacia sus rivales políticos.
Habló del expresidente Joe Biden y afirmó que los indultos otorgados el año pasado a dos pavos —Peach y Blossom— eran inválidos debido al uso del “bolígrafo automático”, en alusión a un comentario hecho al demócrata al momento de firmar decretos.
Añadió que los pavos de Biden estaban a punto de ser “procesados”, pero que a última hora también decidió perdonarlos para que no fueran engullidos.
Trump bromeó con que iba a nombrar a los pavos de este año en honor a los congresistas demócratas Chuck Schumer y Nancy Pelosi, pero luego concluyó que con esos nombres jamás los habría indultado.
Los dos pavos, de plumaje blanco y cabeza azul, fueron seleccionados en el concurso que organiza anualmente la Federación Nacional del Pavo. Pasaron la noche anterior en un hotel cercano a la Casa Blanca y, tras recibir el perdón presidencial, vivirán bajo el cuidado de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.
