De qué trata la nueva operación “Lanza del Sur” que el Pentágono anunció contra el narcotráfico

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunció este 13 de noviembre la denominada operación “Southern Spear” (“Lanza del sur”), un nuevo operativo militar que EE. UU. realizaría en relación con su lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica.

Por medio de un mensaje en la red social X, Hegseth no brindó mayores detalles sobre en qué consistiría esta nueva operación, en medio de una creciente tensión entre EE. UU. y Venezuela por los recientes ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

Hegseth solo afirmó que la operación “Lanza del sur” estará liderada por un grupo de trabajo específico y el Comando Sur de EE. UU., que se dedica a operativos en zonas como Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

“El presidente Trump ordenó actuar, y el Departamento de Guerra está cumpliendo”, afirmó Hegseth en su mensaje en X.

El jefe del Pentágono dijo brevemente que el objetivo de esta nueva misión es “expulsar a los narcotraficantes”.

“Esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente”, afirmó Hegseth.

President Trump ordered action — and the Department of War is delivering.



Today, I’m announcing Operation SOUTHERN SPEAR.



Led by Joint Task Force Southern Spear and @SOUTHCOM, this mission defends our Homeland, removes narco-terrorists from our Hemisphere, and secures our… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 13, 2025

Esta nueva misión anunciada por EE. UU. ocurre en medio de una creciente tensión con Venezuela, a raíz de los numerosos ataques contra supuestas embarcaciones que transportaban droga.

Además, el anuncio de Hegseth se produce pocos días después de la llegada al sur del Caribe del portaaviones más grande y sofisticado de Estados Unidos, el USS Gerald Ford, y su grupo de ataque, que se une al despliegue de destructores y buques de desembarco anfibio que Washington mantiene en la zona desde mediados de agosto.

