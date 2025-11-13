Internacional
Qué dice la carta de disculpas que la BBC envió a Donald Trump
La BBC envió una carta de disculpas a Donald Trump, luego de que el mandatario denunciara que en un documental habrían modificado uno de sus discurso.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la ceremonia de firma de la orden ejecutiva «Fostering the Future» (Fomentar el futuro), impulsada por la primera dama, en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 13 de noviembre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)
Este 13 de noviembre, el presidente del Consejo de Administración de la cadena británica BBC, Samir Shah, envió a la Casa Blanca una "carta personal" en la que pidió disculpas al presidente Donald Trump.
La misiva se debió a que la BBC difundió un documental que, supuestamente, presentó un montaje engañoso sobre un discurso del mandatario cuando ocurrió el asalto al Capitolio.
Mediante un comunicado, la BBC indicó que Shah envió una carta de disculpas en la que "se le dice al presidente Trump que él y la empresa lamentan" lo ocurrido.
"Si bien la BBC lamenta sinceramente la forma en que se montaron esas imágenes, rechazamos firmemente que exista base legal para una denuncia por difamación", agregó la cadena.
El mandatario de EE. UU. y su equipo legal demandaron a la BBC y exigieron US$1 mil millones, ya que afirman que el documental manipuló un discurso de Trump de forma que daba a entender que alentaba el asalto al Capitolio en 2021.
Además de las disculpas del director de la BBC, el equipo legal de la cadena también envió una carta, en la que afirmó que "no tiene planes de volver a emitir el documental (de la polémica) en ninguna de las plataformas de la BBC".
Trump había establecido tres condiciones para no presentar una demanda por difamación y dio un ultimátum a la cadena que expiraba el viernes a las 17.00 horas en Washington (22.00 en Londres).
Las tres condiciones eran: una "retractación clara y completa" de lo afirmado en el documental; una petición inmediata de disculpas, y una "compensación apropiada".
El expresidente repitió hoy, antes de conocerse las cartas de disculpas, que existe "un patrón de difamación" contra él en la programación de la BBC. No está claro si esas cartas bastarán para que desista de llevar el caso a los tribunales.
