Donald Trump celebra renuncia del director de la BBC tras polémica por documental sobre su discurso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , celebró este 9 de noviembre la dimisión del director de la cadena británica BBC , Tim Davie, tras polémicas por las coberturas del medio, entre ellas una sobre un discurso en EE. UU. previo al asalto al Capitolio, y lo acusó de “corrupto”.

“Los altos cargos de la BBC, incluido TIM DAVIE, el JEFE, están dimitiendo o siendo DESPEDIDOS porque los han pillado ‘manipulando’ mi excelente (¡PERFECTO!) discurso del 6 de enero. Gracias a The Telegraph por desenmascarar a estos ‘periodistas’ corruptos”, escribió Trump en su red social, Truth Social.

El mandatario estadounidense también señaló a la directora de informativos, Deborah Turness, quien igualmente renunció.

“Son personas muy deshonestas que intentaron influir en el resultado de las elecciones presidenciales. Por si fuera poco, son de un país extranjero, uno que muchos consideran nuestro aliado número uno. ¡Qué terrible para la democracia!”, añadió.

Uno de los videos polémicos publicados por la cadena consistía en un documental cuya edición sugería que Trump incitó directamente los disturbios en el Capitolio en 2021.

La presión sobre la BBC aumentó después de que el periódico The Daily Telegraph publicara, el 4 de noviembre, documentos internos que indicaban que el programa ‘Panorama’ pudo haber engañado a la audiencia al editar de manera sesgada un discurso del entonces presidente, de modo que parecía alentar directamente el asalto al Capitolio.

The TOP people in the BBC, including TIM DAVIE, the BOSS, are all quitting/FIRED, because they were caught “doctoring” my very good (PERFECT!) speech of January 6th. Thank you to The Telegraph for exposing these Corrupt… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) November 9, 2025

El memorando filtrado, procedente de Michael Prescott, exasesor externo independiente del Comité de Estándares Editoriales de la cadena, expresaba preocupación por el documental Trump: A Second Chance?, emitido antes de las elecciones de 2024 y elaborado para la BBC por la productora independiente October Films Ltd.

La versión editada, que tomaba frases pronunciadas por el republicano en distintos momentos de un discurso en 2021, daba a entender que dijo: “Vamos a marchar hacia el Capitolio y yo iré con ustedes, y luchamos. Luchamos con todas nuestras fuerzas, y si no luchan con todas sus fuerzas, ya no tendrán país”.

Sin embargo, Trump había expresado inicialmente: “Vamos a marchar hacia el Capitolio y yo iré con ustedes. Sé que todos los que están aquí pronto marcharán hacia el edificio del Capitolio para hacer oír sus voces de forma pacífica y patriótica”.