Trump afirma que los días de Nicolás Maduro “están contados” y qué dijo sobre EE. UU. y Venezuela

En una entrevista publicada el 2 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los días de Nicolás Maduro como mandatario de Venezuela “están contados”.

El mandatario estadounidense concedió la entrevista a la cadena CBS, en medio de una tensa relación entre ambos países, debido a los recientes ataques de las autoridades estadounidenses en el mar Caribe.

“Diría que sí. Creo que sí”, fueron las palabras de Trump al ser consultado sobre si los días de Maduro estaban contados.

Otro de los asuntos abordados en la entrevista fue una supuesta amenaza de que Estados Unidos entre en guerra con Venezuela. Trump se limitó a decir que no lo consideraba posible.

“Lo dudo, no lo creo, pero nos han estado tratando muy mal, no solo por la droga sino que han dejado cientos de miles de personas en nuestro país", expresó el presidente a la entrevistadora.

Maduro ha sido acusado por Washington de tener vínculos con el narcotráfico, mientras que el gobernante venezolano sostiene que las acciones de EE. UU. buscan en realidad “imponer un cambio de régimen”.

Hasta el momento se han registrado más de 15 ataques por parte de Estados Unidos contra supuestas embarcaciones que transportaban droga en el mar Caribe.

Estas operaciones han dejado al menos 65 personas fallecidas, a quienes las autoridades estadounidenses señalaron de ser narcotraficantes.

Los ataques comenzaron a principios de septiembre, y las autoridades de EE. UU. no han presentado públicamente evidencia que vincule a los objetivos con el narcotráfico.

