Cómo los aranceles de EE. UU. a los camiones en un 25% afectará a países como México

Internacional

Los aranceles serán del 25% y aplicará a los camiones que van de la clase 3 a la clase 8.

EFE

|

Aranceles a camiones

FOTO ILUSTRATIVA. Varios camiones transitan hacia el cruce fronterizo entre México y Estados Unidos este jueves, en el Puente Internacional Zaragoza en Ciudad Juárez . (Foto Prensa Libre: EFE)

Los aranceles del 25 % sobre los camiones medianos y pesados ​​importados a Estados Unidos entraron en vigor este sábado, una medida que afecta especialmente a México, donde se producen principalmente vehículos de tonelaje medio para fabricantes estadounidenses.

A partir de hoy los nuevos impuestos aduaneros se aplican a los camiones que van de la clase 3 a la clase 8, así como a sus componentes relacionados.

La medida, enmarcada en la guerra comercial emprendida por el presidente estadounidense Donald Trump, había sido adelantada varias veces por el propio mandatario, quien afirmó en principio que los gravámenes entrarían en vigor en octubre.

Finalmente, a principios del mes pasado Trump confirmó que los aranceles regirían a partir del 1 de noviembre.

Aunque el 99 % de la producción de los camiones pesados de cuatro de los grandes fabricantes (Daimler Truck North America, International, Paccar y Volvo) se realiza en EE.UU., gran parte de la de camiones medios de Ford, General Motors (GM) y Stellantis, procede de México.

De enero a julio, Estados Unidos importó US$32.410 millones en camiones, autobuses y vehículos especiales de los que casi un 80 %, ó 25.860 millones de dólares, procedieron de México según datos del Departamento de Comercio de EE.UU.

Lea también: Suben aranceles en EE. UU. para madera y muebles a partir de este 14 de octubre, exportadores advierten impacto

ESCRITO POR:

EFE

ARCHIVADO EN:

Aranceles de EE. UU. Audiencias EE.UU. Estados Unidos  México Tendencias mundiales 
