Los 5 puntos que marcaron el nuevo acercamiento entre Trump y Xi Jinping

A bordo del Air Force One, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio detalles sobre la reunión que sostuvo en Corea del Sur con su homólogo chino, Xi Jinping.

Trump calificó el encuentro como “increíble” y afirmó que existe un enorme respeto entre ambos países, lo cual se verá reforzado con las acciones que se tomarán luego del encuentro. “Supongo que, en una escala del 0 al 10, siendo 10 lo mejor, diría que la reunión fue un 12”, dijo Trump. “Sí, un 12”.

Durante la reunión bilateral, Trump elogió a Xi al decir que el mandatario chino es “un tremendo líder de un país muy poderoso”, además de anunciar que visitará China en abril y que Xi hará lo propio en Estados Unidos después de eso.

El encuentro se celebró en el marco de la cumbre de la APEC, en Busan, Corea del Sur, y fue el primero entre ambos mandatarios desde 2019.

Los puntos clave del encuentro

Estos son los puntos clave del encuentro entre los mandatarios:

1. Reducción de aranceles y acuerdo sobre tierras raras

Durante el encuentro, los mandatarios pactaron reducir del 57 al 47% los aranceles que Estados Unidos aplica a China. A cambio, Pekín se comprometió a garantizar la continuidad en la exportación de tierras raras.

China es el principal productor y procesador mundial de estos minerales, esenciales para la fabricación de aviones de combate, robots, vehículos eléctricos y otros productos tecnológicos.

Trump aseguró que la disputa por las tierras raras estaba “resuelta” y que China había aceptado mantener el suministro mediante un acuerdo anual de exportación al resto del mundo, aunque no ofreció detalles y señaló que probablemente se renovará.

2. Acuerdo comercial con China

Trump aseguró a los periodistas que podría firmar pronto un acuerdo comercial con China. Xi, por su parte, destacó que logró un “consenso” con Trump para poner fin a las disputas comerciales, y exhortó a concluir las gestiones de seguimiento “lo antes posible”.

“China también ha acordado que comenzará el proceso de compra de energía estadounidense. De hecho, es posible que se produzca una transacción a gran escala relacionada con la compra de petróleo y gas del gran estado de Alaska”, afirmó Trump en un mensaje en su red social Truth Social.

3. Lucha contra el fentanilo

“Es muy significativo que China haya declarado firmemente que trabajará diligentemente con nosotros para detener el flujo de fentanilo hacia nuestro país”, dijo Trump, y afirmó que esto contribuirá a poner fin a la crisis del fentanilo.

4. Compra de soya y productos agrícolas

Trump afirmó sentirse “muy honrado” por la decisión de Xi de autorizar la compra de grandes cantidades de soya, sorgo y otros productos agrícolas por parte de China.

“¡Nuestros agricultores estarán muy contentos!”, expresó en su mensaje, alentándolos a “salir inmediatamente a comprar más tierras y tractores más grandes”.

5. Rusia y Ucrania

“Hablamos del asunto durante mucho tiempo, y ambos vamos a colaborar para ver si podemos lograr algo”, afirmó Trump, quien añadió que ambos países acordaron trabajar conjuntamente en relación con Ucrania.

Según el mandatario, los acuerdos alcanzados proporcionarán prosperidad y seguridad a millones de estadounidenses. “Nuestra nación vuelve a ser fuerte, respetada y admirada, ¡y lo mejor está por llegar!”