Internacional

Por qué Corea del Sur entregó una corona dorada a Donald Trump y qué significa

Donald Trump se reunió con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, durante la gira del mandatario estadounidense en Asia.

Donald Trump y Lee Jae Myung

El presidente surcoreano Lee Jae Myung (derecha) estrecha la mano del presidente estadounidense Donald Trump (izquierda) tras otorgarle la Gran Medalla Mugunghwa, la más alta condecoración civil de Corea del Sur, antes de su reunión en el Museo Nacional de Gyeongju, provincia de Gyeongsang del Norte, sureste de Corea del Sur, el 29 de octubre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este 29 de octubre continuó la gira del presidente Donald Trump por Asia, y la parada de este miércoles fue en Corea del Sur, donde se reunió con el presidente Lee Jae-myung para fortalecer las relaciones bilaterales.

La reunión se llevó a cabo en el Museo Nacional de Gyeongju, lugar donde también tuvo lugar la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los presentes, además del encuentro entre ambas autoridades, fueron los gestos y reconocimientos que el mandatario surcoreano ofreció a Trump.

El más llamativo fue una corona dorada de gran tamaño, adornada con detalles verdes y rojos, réplica de un accesorio de una antigua dinastía coreana.

Lejos de tratarse de una corona real, es una réplica procedente del antiguo reino de Silla. El original fue descubierto durante excavaciones arqueológicas en Gyeongju.

De acuerdo con la Oficina Presidencial surcoreana, los motivos para entregar este reconocimiento fueron que simboliza “una nueva era de coexistencia pacífica y crecimiento conjunto en la península coreana, donde ambos países colaborarán en conjunto”.

Además, el presidente Trump recibió la Gran Orden de Mugunghwa, la más alta condecoración de Corea del Sur.

Esta orden, cuya forma evoca una hoja de laurel, simboliza la prosperidad.

Con este gesto, Donald Trump se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en recibir dicha condecoración.

Es un gran honor. Me gustaría ponérmela ahora mismo”, dijo Donald Trump con una sonrisa.

