Por qué Corea del Sur entregó una corona dorada a Donald Trump y qué significa

Este 29 de octubre continuó la gira del presidente Donald Trump por Asia, y la parada de este miércoles fue en Corea del Sur, donde se reunió con el presidente Lee Jae-myung para fortalecer las relaciones bilaterales.

La reunión se llevó a cabo en el Museo Nacional de Gyeongju, lugar donde también tuvo lugar la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los presentes, además del encuentro entre ambas autoridades, fueron los gestos y reconocimientos que el mandatario surcoreano ofreció a Trump.

El más llamativo fue una corona dorada de gran tamaño, adornada con detalles verdes y rojos, réplica de un accesorio de una antigua dinastía coreana.

Lejos de tratarse de una corona real, es una réplica procedente del antiguo reino de Silla. El original fue descubierto durante excavaciones arqueológicas en Gyeongju.

De acuerdo con la Oficina Presidencial surcoreana, los motivos para entregar este reconocimiento fueron que simboliza “una nueva era de coexistencia pacífica y crecimiento conjunto en la península coreana, donde ambos países colaborarán en conjunto”.

President Donald J. Trump is honored by South Korea with a gold crown and the Grand Order of Mugunghwa—the nation's highest civilian award and the first time it has been given to an American president.



🇺🇸🇰🇷 pic.twitter.com/nMeEWD794m — The White House (@WhiteHouse) October 29, 2025

Además, el presidente Trump recibió la Gran Orden de Mugunghwa, la más alta condecoración de Corea del Sur.

Esta orden, cuya forma evoca una hoja de laurel, simboliza la prosperidad.

Con este gesto, Donald Trump se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en recibir dicha condecoración.

👑 GOLDEN RECEPTION: South Korea gifts U.S. President Donald Trump a replica gold crown and bestows the “Grand Order of Mugunghwa” — its highest national honor. pic.twitter.com/QpeRmDc8aP — Fox News (@FoxNews) October 29, 2025

“Es un gran honor. Me gustaría ponérmela ahora mismo”, dijo Donald Trump con una sonrisa.

