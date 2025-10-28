Gestos y apretones de manos: los momentos peculiares de la reunión entre Trump y Sanae Takaichi

Este 28 de octubre quedó registrada la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Japón, donde se reunió con la nueva primera ministra, Sanae Takaichi.

Durante su encuentro, ambos mandatarios prometieron una “nueva edad de oro” en sus relaciones bilaterales. Trump afirmó que tanto EE. UU. como Japón son “aliados al más alto nivel”.

La reunión entre Trump y Takaichi también atrajo atención por los numerosos momentos peculiares que protagonizaron, en especial la primera ministra japonesa.

Por ejemplo, cámaras de medios como CNN captaron el momento en que Takaichi recibió a Trump en el Palacio de Akasaka, donde se tenía preparada una ceremonia por parte de las fuerzas de autodefensa de Japón.

En ese instante se observa cómo Trump se queda contemplando a las tropas japonesas mientras Takaichi lo toma del brazo para continuar con la visita al Palacio, donde ya se encontraban otros funcionarios estadounidenses y japoneses.

Otro momento peculiar fue justo al momento en que Takaichi y Trump se dieron la mano por primera vez. Tras hacerse las respectiva fotografías y estar con el apretón mucho tiempo, Trump bromeó con decir que Takaichi "tiene un apretón muy fuerte".

CNN también reportó que la primera ministra buscó distintas formas de agradar a Trump. Una de ellas fue obsequiarle artículos de golf, en referencia a cómo el expresidente compartía esta afición con el ex primer ministro Shinzo Abe.

Takaichi también le expresó a Trump, en un gesto de deferencia, que lo nominaría al Premio Nobel de la Paz.

“Es un gran honor estar con usted, especialmente tan pronto en lo que será, creo, uno de los mejores mandatos de primer ministro”, añadió Trump.

Ambos mandatarios firmaron un acuerdo que “garantiza” el suministro de minerales críticos y tierras raras, lo que promovería un mayor desarrollo en la industria tecnológica.

Esta es la segunda parada de Trump en su gira por Asia. Se espera que el mandatario se reúna el próximo 30 de octubre con el presidente de China, Xi Jinping.

