Inmigrante es perseguido hasta su casa: Se entrega pese a que ICE buscaba a otra persona

El aumento de las redadas y las deportaciones realizadas por los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) está ocasionando una profunda herida en la comunidad latinoamericana que actualmente reside en el territorio de Estados Unidos, debido a que parece que nadie está seguro cuando sale.

En esta ocasión, una joven familia centroamericana que residía en el estado de Arizona fue desintegrada, ya que el padre, identificado como William Castillo Hernández, de solo 21 años, fue arrestado por las autoridades migratorias cuando se dirigía a su trabajo, por lo que los agentes del ICE comenzaron a perseguirlo de regreso a su hogar.

La esposa del migrante detenido, Cherlyn Flores, tomó valor y decidió contactar al canal de televisión estadounidense Univisión para contar su historia y relatar lo que realmente ocurrió aquel día en que ICE le arrebató a su marido. “Se fue a su centro laboral como de costumbre, pero luego me llamó y me preocupé muchísimo”, agregó.

“William me dijo que los agentes de migración lo estaban persiguiendo y, cuando vi la camioneta ahí, frente a nuestro hogar, me quité muy rápido de la puerta para que pudiera entrar. Así que nos sentamos dentro de la casa para que lo dejaran de seguir y se fueran”, declaró la joven madre de 22 años, que no pudo contener las lágrimas.

Se entregó al ICE y no lo estaban buscando a él

Luego de que el migrante logró llegar a su casa y se refugió dentro de su hogar por varias horas, finalmente decidió entregarse, ya que tenía miedo de que algo le sucediera a su esposa o a su hija. Sin embargo, la cónyuge del detenido asegura que los agentes del ICE estaban buscando a otra persona y lo confundieron antes de la persecución.

“Por un momento, pensamos que permanecer en nuestra casa iba a ser una buena idea para que se fueran los agentes de inmigración, pero esto solo empeoró la situación, ya que más unidades comenzaron a llegar”, añadió Flores, quien mencionó que los oficiales decían que William se había pasado un alto y había chocado un vehículo federal.

No obstante, de acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Univisión, en esta historia, como en muchas otras similares, existen varias versiones de lo que ocurrió. Por un lado, el ICE asegura que Castillo fue perseguido por los agentes, ya que había utilizado su carro “como un arma” al intentar impactar uno de los vehículos oficiales.

Por su parte, Cherlyn mencionó que su pareja no tuvo responsabilidad en el choque y fue víctima de agresión por parte de las autoridades, lo que derivó en su intento de escape. Asimismo, la esposa del detenido reveló que los agentes hablaban abiertamente sobre otra persona que ya se había autodeportado, pero a quien ellos desconocían.

“Ojalá William se pueda quedar acá en Estados Unidos, aunque en este país ya se puso fea la cosa. Vivir así no es vida”, declaró Cherlyn, quien indicó que, si su esposo es deportado, ella y su hija saldrían voluntariamente del país norteamericano, ya que su marido era el pilar fundamental de su familia y se encargaba del sustento económico.

Hasta el momento se sabe que Castillo, quien no quería terminar arrestado, se entregó ante el despliegue de los agentes armados del ICE frente a su casa. Por ello, aunque presuntamente no era la persona a quien buscaban, las autoridades se percataron de que se encontraba en EE. UU. ilegalmente, y su deportación es cuestión de tiempo.