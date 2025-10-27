Por qué Trump se sometió a una resonancia magnética y qué dijo sobre su estado de salud

Este lunes, el presidente Donald Trump afirmó que se sometió a una resonancia magnética a principios de octubre, lo cual incrementó las especulaciones sobre su estado de salud.

Mientras viajaba en el Air Force One, el mandatario, de 79 años, indicó que el examen se llevó a cabo el pasado 10 de octubre en el Centro Médico Walter Reed, ubicado en las afueras de Washington.

Trump señaló que la resonancia magnética “fue perfecta”, aunque evitó explicar los motivos por los cuales se sometió a dicha prueba.

“Sí, me hice una resonancia magnética. Fue perfecta. Les di los resultados completos”, expresó.

Esto ha generado especulaciones sobre la salud del presidente, ya que la Casa Blanca tampoco informó por qué Trump se sometió a un segundo chequeo médico en el 2025, cuando por lo general los mandatarios se realizan un examen médico general una vez al año.

La resonancia magnética es una prueba que permite detectar diversas afecciones, desde enfermedades graves como accidentes cerebrovasculares y tumores, hasta padecimientos como inflamaciones o desgarros musculares.

As expected, Trump gets regular MRIs to measure his dementia brain decay. “If I didn’t think it was going to be good I’d let you know negatively, I wouldn’t run, I’d do something…The doctor says some of the best reports, for the age.”

Docs are complicit.pic.twitter.com/uQcVFqxNMX — Tom Joseph (@TomJChicago) October 27, 2025

Las conjeturas han aumentado debido a que Trump ha sido visto en repetidas ocasiones con moretones en distintas partes del cuerpo, como su mano derecha.

En su momento, la Casa Blanca explicó que estos hematomas se debían al uso de aspirinas como parte de un tratamiento preventivo para la salud cardiovascular.

Además, en julio de este año, al mandatario se le diagnosticó insuficiencia venosa crónica.

