Qué contienen los siete informes clasificados que el Gobierno de Trump envió al Congreso

El Gobierno de Donald Trump afirmó el pasado 27 de octubre que entregó al Congreso de EE. UU. un total de siete informes clasificados relacionados con los ataques en el mar Caribe contra supuestas embarcaciones que transportaban droga.

Según CNN, que consultó con altos funcionarios de la administración Trump, los informes detallarían aspectos de los ataques desde que comenzaron en septiembre pasado.

Las declaraciones del Gobierno de Trump entran en conflicto con varios funcionarios demócratas de la Cámara de Representantes de EE. UU., quienes afirman que la actual administración no ha "dado respuestas" sobre los ataques en el mar Caribe.

Por ejemplo, CNN cita al demócrata Adam Smith, de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, quien dijo que los servicios de inteligencia de EE. UU. "no han dado ninguna respuesta" sobre los operativos en el mar.

Por otro lado, el medio citó al senador republicano Lindsey Graham, quien defendió las acciones en el mar Caribe al afirmar que Trump tiene las facultades para efectuar operaciones militares contra los carteles de droga.

Además, Graham señaló que existe la posibilidad de una sesión en el Congreso para analizar la ampliación de estos operativos a tierra.

"Habrá una sesión informativa en el Congreso sobre una posible expansión del mar a la tierra. Apoyo esa idea, pero creo que Trump tiene toda la autoridad que necesita", declaró Graham a CNN.

Este 28 de octubre, los operativos en el mar Caribe continuaron, ya que el jefe del Pentágono informó sobre un nuevo ataque contra cuatro supuestas lanchas que transportaban droga.

Las autoridades informaron que 14 presuntos narcotraficantes murieron, lo que elevó a 57 el total de fallecidos en estas operaciones.

Lea también: Así es el Gerald R. Ford, el portaviones más costoso que EE. UU. envió al Caribe