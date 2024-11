Juez concede una pausa al juicio contra Donald Trump por el asalto al Capitolio en 2021

La magistrada autorizó que se suspendan los plazos pendientes y que el Gobierno presente para el 2 de diciembre sus deliberaciones sobre el camino a seguir en este caso penal, tal y como lo había solicitado Smith.

El fiscal pidió la pausa para estudiar cómo avanzar en consonancia con las políticas del Departamento de Justicia, que impiden investigar a los presidentes mientras estén en ejercicio y que, por tanto, obligarían a Smith a cerrar el caso.

Este 21 de noviembre estaba previsto que los abogados de Trump presentaran a la jueza su documentación sobre por qué no debería ser juzgado en Washington después de que el Supremo fallara que los expresidentes gozan de una amplia inmunidad judicial.

Trump, que el martes venció a la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, está acusado en el Distrito de Columbia por sus intentos para revertir los resultados de las elecciones que perdió en 2020 contra Joe Biden y por haber presuntamente instigado el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

