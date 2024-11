Los siete estados clave para las elecciones de Estados Unidos y qué partido los ha ganado anteriormente

El camino rumbo a las elecciones en Estados Unidos 2024 está a punto de llegar a la recta final. Los contendientes en búsqueda de ocupar la Casa Blanca son la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el exmandatario republicano Donald Trump.

Estos comicios se efectuarán este próximo martes 5 de noviembre de 2024, según lo establecido por el sitio oficial del gobierno de los Estados Unidos. En dicha información oficial, se menciona también que el Día de la Inauguración Presidencial se llevará a cabo este 20 de enero de 2025.

Más de 200 millones de votantes están llamados a las urnas para las elecciones presidenciales, pero el resultado puede depender de tan solo unas decenas o cientos de miles de votos. Esto se debe a que los sufragios de los electores de siete de los denominados "estados bisagra" tienen mayor peso que el resto.

Los estados bisagra, también conocidos como pendulares, no se inclinan directamente hacia uno u otro partido, a diferencia de los que ya se consideran favorables a los demócratas como California y otros o a los republicanos como Texas y Florida, por citar algunos ejemplos.

Dichos estados representan un número significativo de electores, es decir 93 de 538 que pertenecen al Colegio Electoral. Esto es relevante, ya que los resultados no dependen de la ciudadanía, sino de los votos emitidos por electores de cada estado.

Sin embargo, el candidato más votado en un estado gana todos sus electores (excepto en Nebraska y Maine). Por ello, los ciudadanos eligen al aspirante por el que quieren que los electores de su estado voten en Estados Unidos.

Se trata de uno de los estados más influyentes, ya que cuenta con 19 electores. En los comicios pasados, Trump ganó por la mínima en 2016 y Joe Biden se impuso en 2020 también por escaso margen.

En este estado en declive industrial, los obreros tienden a dar la espalda a los demócratas. Pero Harris cuenta con los grandes proyectos de infraestructuras lanzados por el presidente Biden y con el apoyo de los sindicatos. Las grandes ciudades de Filadelfia y Pittsburgh se inclinan por ella, mientras que Trump apuesta por la población rural.

Al igual que Pensilvania, este bastión demócrata y sus 15 electores beneficiaron a Trump en 2016. Sin embargo, los demócratas reconquistaron al electorado de este estado en 2020.

Aunque Michigan se ha considerado la cuna de la industria automovilística, se encuentra en declive. Harris ha recibido un fuerte apoyo del principal sindicato del sector, pero no de los numerosos votantes árabes-estadounidenses o musulmanes. Trump apuesta en particular por el coste de la vida para movilizar a la clase media contra Harris, que se presenta como la heredera de un mandato de Biden marcado por la inflación.

Junto con Pensilvania y Michigan, es el tercer estado que favoreció a Trump en 2016. No obstante, Biden lo recuperó en los comicios electorales de 2020.

Como muestra de la importancia del estado para ellos, los republicanos celebraron allí su convención en julio, en Milwaukee. Entre los votantes moderados, los demócratas mencionan la "amenaza existencial para la democracia" que representaría Trump.

Quizás se trate del estado más importante de esta lista, junto con Pensilvania. Georgia confía tradicionalmente sus 16 electores al candidato republicano. Sin embargo, el electorado se decantó por el demócrata Biden hace cuatro años en el marco de los movimientos antirracistas, debido a la numerosa comunidad afroestadounidense que pertenece a ese estado.

Harris posee un perfil mucho más atrayente para los jóvenes y minorías de los centros urbanos y universitarios del lugar. Sin embargo, los ciudadanos religiosos se inclinan por Trump en dicho estado.

Otro estado sureño, Carolina del Norte cuenta con 16 electores y no vota por los demócratas desde Barack Obama en 2008, pero su gobernador es demócrata desde 2017. Sin embargo, al igual que en Georgia, Harris cuenta con los afroestadounidenses (en torno al 20 por ciento de la población) y los jóvenes. Los demócratas se esfuerzan por aumentar el número de votantes registrados con la esperanza de mejorar la participación.

Este estado predominantemente republicano del suroeste con 11 electores dio la sorpresa en 2020 al elegir a Biden por solo 10 mil 457 votos de ventaja.

Entretanto, Trump ha centrado su campaña en la inmigración ilegal, un tema importante en este estado fronterizo. No obstante, la esperanza de la actual vicepresidenta radica en que en las elecciones de medio mandato de 2022 el estado prefirió a una demócrata para gobernadora.

Este estado del oeste de Estados Unidos con seis electores, conocido por sus casinos, no ha votado por un republicano desde George Bush en 2004. Pero los conservadores creen que pueden conseguirlo gracias en parte a la población latina, parte de la cual se distancia de los demócratas.

Los partidarios de Harris esperan que la llegada de nuevos habitantes (empleados más jóvenes y mejor formados que suelen proceder de la vecina California para trabajar en el sector tecnológico o en la transición energética) juegue a su favor.

A las puertas de las elecciones, tanto Trump como Harris continúan buscando la simpatía del electorado estadounidense, especialmente en los estados clave.

The kindness and ambition of young leaders like Lily inspires me every day. I know our future is bright because of them. pic.twitter.com/Spzr7pHcM4

The United States is now an OCCUPIED COUNTRY, but it will soon be an occupied country no longer. November 5th, 2024 will be LIBERATION DAY in America! #VOTE pic.twitter.com/QRZgJF7J2F