Quiénes recibirían un bono de US$2 mil gracias a los aranceles, según Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este 9 de noviembre que cada estadounidense recibirá un bono de al menos US$2 mil debido a los aranceles, a excepción de quienes tengan las rentas más altas.

En su red social Truth Social, Trump escribió: “¡Las personas que están en contra de los aranceles son tontos! Ahora somos el país más rico y respetado del mundo, casi sin inflación y con un precio récord en el mercado de valores”.

Según Trump, los planes de pensiones 401k “están en su nivel más alto”; pronto se empezará a pagar la deuda con los ingresos de las tarifas arancelarias. Además, hay una “inversión récord en Estados Unidos, con plantas y fábricas surgiendo por todas partes”.

“Se pagará un dividendo de al menos dos mil dólares por persona (¡sin incluir a las personas con altos ingresos!) a todo el mundo”, añadió.

El republicano defendió su política comercial luego de que la Corte Suprema se mostró escéptica sobre la legalidad de los aranceles que ha impuesto a todos los países.

La Corte analizó si una ley de poderes económicos en emergencias internacionales es suficiente para que el presidente estadounidense imponga gravámenes a otros países sin necesitar el respaldo del Congreso, como defiende el gobierno de Trump, o si requiere el apoyo del Legislativo, a quien la Constitución le otorga esa potestad, fuera de dicha ley.

“El presidente de EE. UU. tiene permiso (¡y la aprobación total del Congreso!) para detener todo el comercio con un país extranjero (¡lo cual es mucho más oneroso que un arancel!), y conceder licencias a un país extranjero, pero no tiene permiso para imponer un simple arancel a un país, ni siquiera por motivos de seguridad nacional. ¡Eso NO es lo que nuestros grandes fundadores tenían en mente! ¡Todo esto es ridículo!”, publicó en otro mensaje.

Trump reiteró que las empresas están llegando “en masa” a Estados Unidos debido a los aranceles.

“¿No se le ha informado a la Corte Suprema de EE. UU.? ¿Qué demonios está pasando?”, cuestionó.