Por qué un tribunal calificó algunos de los aranceles impuestos por Trump como ilegales

Internacional

Por qué un tribunal calificó algunos de los aranceles impuestos por Trump como ilegales

Un tribunal de apelaciones de EE. UU. determinó que parte de los aranceles impuestos por Donald Trump son ilegales.

|

Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, participa en una reunión del Gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 26 de agosto de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos determinó este viernes que gran parte de los aranceles impuestos por Donald Trump son ilegales, confirmando un fallo de un tribunal inferior y socavando la ofensiva proteccionista del presidente que prometió acudir a la Corte Suprema.

El caso se refiere a los aranceles globales, es decir los que no afecten a sectores específicos. El fallo, adoptado por una mayoría de 7 a 4, permite que los aranceles generales se mantengan vigentes hasta mediados de octubre.

La corte emitió el fallo "incorrectamente", "pero saben que Estados Unidos de América ganará al final", comentó Trump en su plataforma Truth Social, agregando que luchará por mantener las tarifas aduaneras.

El fallo del viernes, que confirma la decisión de un tribunal inferior, debilita la ofensiva proteccionista del presidente.

LECTURAS RELACIONADAS

El destructor estadounidense de misiles guiados USS Sampson navega cerca de la costa colombiana en el océano Pacífico el 29 de junio de 2024. (Foto Prensa Libre: AFP)

Las claves de lo que pasó antes de que EE. UU. desplegara buques al Caribe y aumentara la millonaria recompensa por Maduro

Un operativo policial conjunto en Washington, modelo de operaciones que Trump quiere implementar en otras ciudades santuario. (Foto Prensa Libre: AFP)

Qué pasará en las ciudades santuario en septiembre con el plan de Trump de desplegar militares y blindados, coordinados desde una base naval

Según el texto de la resolución, "la ley otorga al presidente amplios poderes para tomar diversas medidas en respuesta a una emergencia nacional declarada, pero ninguna de estas acciones incluye explícitamente la facultad de imponer aranceles y otros impuestos".

La ejecución de la sentencia ha sido suspendida hasta el 14 de octubre para dar tiempo a cualquier recurso ante la Corte Suprema. Durante ese lapso, los aranceles en disputa siguen vigentes.

Desde su regreso al poder, en enero, Trump ha implementado en varias oleadas nuevos recargos a los productos que ingresan a Estados Unidos, que varían entre el 10% y el 50%, dependiendo de la situación y el país.

Son estos aranceles, que difieren de aquellos que afectan a sectores específicos (automotor, acero, aluminio, cobre), los que han sido impugnados en los tribunales.

Lea también: Trump usa los aranceles como herramienta de presión diplomática. Sus resultados son cuestionables

ESCRITO POR:

Redacción AFP

Lee más artículos de Redacción AFP

ARCHIVADO EN:

Aranceles Aranceles de EE. UU. Donald Trump Tendencias internacionales 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre