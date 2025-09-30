Cuánto pagará YouTube tras perder demanda contra Trump y qué hará él con el dinero

Youtube perdió una demanda contra Donald Trump luego de suspender en 2021 su cuenta por el asalto al Capitolio.

Una foto tomada el 5 de octubre de 2021 en Toulouse muestra el logo de la red social YouTube en una tableta y un teléfono inteligente. (Foto Prensa Libre: AFP)

La plataforma de videos YouTube deberá pagar US$24.5 millones por una demanda presentada por el presidente Donald Trump, quien recibirá un total de US$22 millones.

Todo comenzó en enero del 2021, cuando la cuenta oficial de Trump fue suspendida tras el asalto al Capitolio.

En ese momento, YouTube no especificó qué normas había infringido la cuenta del expresidente estadounidense; únicamente justificó la decisión por “preocupaciones ante una potencial violencia en curso”.

No fue sino hasta el 2023 que la cuenta fue restablecida. Además de YouTube, también se suspendieron las cuentas de Trump en X y Meta.

Ahora, Donald Trump recibirá US$22 millones por la demanda ganada, y aseguró que el dinero será destinado a la organización Trust for the National Mall.

Detalló que los fondos servirán para financiar la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca.

Los otros US$2.5 millones que deberá pagar YouTube serán distribuidos entre algunos aliados de Trump, entre ellos la American Conservative Union.

Tras la resolución judicial, Trump compartió un mensaje en su red Truth Social el pasado 29 de septiembre, en el cual celebró la decisión.

“Esta gran victoria demuestra que la censura de las grandes tecnológicas tiene consecuencias; los republicanos lucharon por la libertad de expresión y ganamos”, afirmó Trump.

