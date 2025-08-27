Robin Westman: el video del arsenal y el manuscrito que dejó el tirador de una escuela en Minneapolis

Robin Westman: el video del arsenal y el manuscrito que dejó el tirador de una escuela en Minneapolis

Un video muestra el arsenal y un manuscrito hecho por Robin Westman, el responsable de un tiroteo en una escuela de Minneapolis en donde murieron dos menores.

Tiroteo en escuela de Minneapolis

Un agente de la Oficina de Detención Criminal llega a la residencia de un sospechoso tras un tiroteo masivo en la escuela católica Annunciation el 27 de agosto de 2025 en Richfield, Minnesota. (Foto Prensa Libre: AFP)

Robin Westman, identificado como el atacante de la escuela católica de la Anunciación en Minneapolis, donde murieron dos niños, publicó un manifiesto en su cuenta de la plataforma de video Youtube horas antes del ataque, donde mostraba un gran arsenal y advertía que podría asaltar una iglesia durante una misa.

Westman publicó un video de once minutos en el que advertía que podía atacar la escuela y lanzaba distintos insultos antisemitas.

En un momento del video se observa un manuscrito de varias hojas en donde Westman escribe hacia sus padres y otras personas. En una parte se observa que Westman dice que se disculpa de "las consecuencias de sus acciones".

Además de eso, publicó anteriormente diversos videos en los que mostraba cargadores de armas largas con mensajes escritos contra el presidente Donald Trump o hacía referencias a sujetos que cometieron crímenes similares en EE.UU., según el jefe de la policía de Minneapolis, Brian O'Hara.

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, confirmó que Westman, de 22 años, es el responsable de haber disparado tres tipos de armas diferentes durante una misa de principio de curso en la escuela de la Anunciación y que posteriormente se quitó la vida tras asesinar a dos niños y herir a otros 17.

"Este acto deliberado de violencia es solo una muestra de la crueldad que está más allá de toda comprensión. Nuestros corazones están rotos por todos los que han sido afectados por esta tragedia; mientras iniciamos el difícil camino hacia la sanación, quiero que la comunidad sepa esto: que incluso ante tal maldad, estamos con nuestra comunidad", concluyó el jefe de policía.

