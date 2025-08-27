Robin Westman: el video del arsenal y el manuscrito que dejó el tirador de una escuela en Minneapolis

Robin Westman, identificado como el atacante de la escuela católica de la Anunciación en Minneapolis, donde murieron dos niños, publicó un manifiesto en su cuenta de la plataforma de video Youtube horas antes del ataque, donde mostraba un gran arsenal y advertía que podría asaltar una iglesia durante una misa.

Westman publicó un video de once minutos en el que advertía que podía atacar la escuela y lanzaba distintos insultos antisemitas.

En un momento del video se observa un manuscrito de varias hojas en donde Westman escribe hacia sus padres y otras personas. En una parte se observa que Westman dice que se disculpa de "las consecuencias de sus acciones".

Además de eso, publicó anteriormente diversos videos en los que mostraba cargadores de armas largas con mensajes escritos contra el presidente Donald Trump o hacía referencias a sujetos que cometieron crímenes similares en EE.UU., según el jefe de la policía de Minneapolis, Brian O'Hara.

BREAKING: The Minneapolis shooting suspect has been identified as Robin Westman.



The alleged shooter released multiple videos on social media, which showed that he clearly hated Christians. They have since been taken down.



"Where is your God?" read one mag.



Evil monster. pic.twitter.com/oyiCkqNwkw — Collin Rugg (@CollinRugg) August 27, 2025

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, confirmó que Westman, de 22 años, es el responsable de haber disparado tres tipos de armas diferentes durante una misa de principio de curso en la escuela de la Anunciación y que posteriormente se quitó la vida tras asesinar a dos niños y herir a otros 17.

BREAKING:



Youtube just removed the alleged manifesto video of the Minneapolis Catholic School Shooter, Robin Westman.



Here are several screenshots from the video of the manifesto.



Absolutely evil. pic.twitter.com/UcvXwAtOND — Evan Kilgore 🇺🇸 (@EvanAKilgore) August 27, 2025

"Este acto deliberado de violencia es solo una muestra de la crueldad que está más allá de toda comprensión. Nuestros corazones están rotos por todos los que han sido afectados por esta tragedia; mientras iniciamos el difícil camino hacia la sanación, quiero que la comunidad sepa esto: que incluso ante tal maldad, estamos con nuestra comunidad", concluyó el jefe de policía.

