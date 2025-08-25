Muere el presunto responsable por la muerte de radiólogo y otras dos personas en Mazatenango

La mañana del lunes 25 de agosto se confirmó la muerte de Abner Emanuel Castillo Calderón, señalado como responsable de un ataque armado ocurrido el viernes 22 en Mazatenango, Suchitepéquez, que dejó dos heridos y tres víctimas mortales: el radiólogo César Rubén Calderón, el guardia de seguridad Efraín Xicay y Enriqueta Escobar, una mujer de 70 años. Castillo murió en cuidados intensivos del Hospital Nacional de Mazatenango.

“Lo criamos como uno más”

Abner no era un extraño para los Calderón. Según David Calderón González, hermano del radiólogo asesinado, “la relación inició cuando Abner tenía apenas un año: su madre, en busca de alguien que lo cuidara mientras trabajaba, lo dejó bajo el cuidado de mi abuelita, Josefina González. Desde entonces, la familia lo crio como uno más de sus integrantes”.

Durante tres años vivió con ellos como un miembro más, hasta que su madre emigró a México. Abner desapareció de sus vidas durante casi veinte años, hasta que reapareció en 2018.

El reencuentro fue cordial. La familia lo recibió con afecto y lo ayudó a retomar su vida en Guatemala. Pero con el tiempo comenzaron a notar cambios en su formar de actuar.

El cambio

“Consumía drogas y fue reprendido en su trabajo; tuvo que renunciar”, comentó David. También señaló que Abner regresó de Tijuana con un tatuaje del número “666”.

“Se tatuó el número ‘666’; eso es un pacto con el diablo, pues ya están entregando sus almas para ser protegidos por él, pero tienen que hacer algo ellos, entonces ese es el detalle”, aseguró.

Según David, existían sospechas de que Abner había salido de Tijuana por razones graves, aunque nunca explicó el motivo. “No tenía sentido abandonar la estabilidad laboral y social de esa ciudad sin una razón poderosa”, dijo.

Los ataques armados

El viernes 22, según versiones de testigos y registros de cámaras de seguridad, Abner fue primero a la vivienda de César, el radiólogo. “De haber estado en casa, habría asesinado también a mi cuñada embarazada y a mi sobrino”, aseguró David.

Al no encontrarlo, se dirigió a la casa de Enriqueta Escobar, una vecina que en el pasado le brindó apoyo pero lo alejó por su conducta errática. “Lo expulsó al notar su comportamiento extraño y consumo de drogas. Posiblemente esos fueron los motivos por los cuales la mató”, relató David.

Después, fue a la clínica donde trabajaba César. Ahí lo atacó a balazos y también disparó contra el guardia Efraín Xicay. Ambos murieron en el lugar. Luego del tiroteo, Abner intentó suicidarse y se disparó en la cabeza. Los cuerpos de socorro lo trasladaron a la emergencia del Hospital de Mazatenango y, tres días después, murió.

Un hermano y profesional comprometido

“Mi hermano César perdió hace algunos años a una hija recién nacida y actualmente su esposa estaba embarazada”, compartió David.

Recordó que César luchó por darle una mejor calidad de vida a su familia. “Con el trabajo que mi hermano realizó en la clínica, le permitió comprar un terreno, adquirir un vehículo y construir una casa propia”, dijo David.

La familia Calderón afirma que César no tenía conflictos personales ni vínculos con actividades ilegales.