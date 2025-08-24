Ataque en Mazatenango: así fue la ruta que siguió el supuesto asesino previó al crimen contra radiólogo y otras dos personas

El viernes 22 de agosto ocurrió un ataque armado dentro de una clínica ubicada en la 4.ª calle, entre 1.ª y 2.ª avenidas de la zona 1 de Mazatenango, Suchitepéquez. En el lugar fue asesinado el radiólogo César Rubén Calderón, de 42 años, mientras que la secretaria Delmy Adaly López, de 25, y el guardia de seguridad Efraín Xicay López, de 58, resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Nacional de Mazatenango.

Durante la noche de ese día se confirmó el fallecimiento de Xicay López a causa de la gravedad de las heridas. Delmy López continúa en recuperación, pues sufrió lesiones en una pierna.

También se sabe que varios pacientes de la clínica fueron alcanzados por los disparos. Fueron identificados como Luis Antonio Ramírez, Heyser Cabrera y Aura Pu, quienes fueron trasladados por socorristas al mismo hospital y se encuentran fuera de peligro.

Además de los heridos, al Hospital Nacional también fue llevado el presunto agresor, identificado como Abner Manuel Castillo Calderón, quien, tras perpetrar el ataque, se disparó en la cabeza. Su estado de salud es reservado.

Antes de cometer el crimen en la clínica, Castillo también habría asesinado a Enriqueta Escobar, de 70 años, a quien atacó dentro de su vivienda en el cantón Santa Cristina, zona 2 de la localidad. Según las primeras hipótesis, este hecho ocurrió unas horas antes del ataque contra el radiólogo y el personal de la clínica.

¿Cómo fue el recorrido de muerte de Abner Castillo

Según declaraciones brindadas a Prensa Libre por David Calderón Guzmán, hermano del radiólogo asesinado, el hecho fue cometido por Abner Manuel Castillo Calderón, quien fue criado por la familia de la víctima y que, según afirma, tenía conductas inadecuadas por el consumo de drogas.

En sus declaraciones, también aseguró que, por medio de cámaras de seguridad de vecinos, se pudo conocer el recorrido que el presunto asesino realizó durante la mañana de ese viernes, cuando tomó la decisión de atacar a varias personas.

Los hechos habrían comenzado alrededor de las 9 horas del 22 de junio, antes del crimen ocurrido en la clínica, que, según las investigaciones preliminares, tuvo lugar hacia las 13.30 horas.

David Calderón explicó que un vecino logró observar por medio de las cámaras que Castillo rondó por los alrededores de la vivienda de su hermano César, también ubicada en el cantón Santa Cristina, zona 2. Asegura que pasó varias veces por el callejón donde se encuentra la residencia y, posteriormente, ingresó por la parte trasera.

“Pasó por la casa donde vivía mi hermano, se saltó ahí y pasó viendo si estaba mi hermano. Bendito sea Dios no estaba en su casa, si no se le mete a la casa y hubiera matado a toda la familia, a mi sobrino, a la esposa, pues ella está embarazada, y mata a mi hermano también”, afirma el hermano de la víctima.

Agrega que, al no encontrar a su hermano en la vivienda, Castillo se encaminó hacia la casa de doña Enriqueta Escobar, “doña Queta”, a unos 300 metros de la residencia de Calderón.

Aseguró que la mujer, quien también fue asesinada, le arrendaba un cuarto, pero decidió desalojarlo al notar su comportamiento pues se mantenía bajo el efecto de sustancias.

“Entonces se saltó ahí con doña Queta, porque ella le daba donde vivir, pero lo corrió, porque miró cambios de él –Abner Castillo–, que ya estaba consumiendo algo –drogas–, que ya no tenía normal de su mente. Entonces lo corrió por ese motivo y él ya tenía en mente la venganza contra todos los que le ayudaron, porque doña Queta lo ayudó, mi hermano lo ayudó. Mi hermano vivía en el callejón a la vuelta, estaba cerca prácticamente, cerquita como de 300 metros estamos hablando, entonces le conocía todo”, asegura.

Posteriormente, el relato continúa basado en imágenes de las cámaras:

“Vieron que pasó por ahí, pasó por ahí por el callejón y después se saltó por atrás, se metió y mató a doña Queta y después se salió por la puerta de doña Queta. Me comentan que hasta la hora después, como 45 minutos a una hora después, va a asesinar a mi hermano y a su equipo de trabajo.”

¿Qué sucedió en la clínica?

Según testigos, el crimen en la clínica ocurrió hacia las 13.30 horas, cuando un hombre armado ingresó al establecimiento y, sin mediar palabra, atacó a quienes se encontraban en el lugar.

Primero atacó al guardia de seguridad, Efraín Xicay, de 58 años, quien falleció en el hospital por la gravedad de las heridas. Luego se dirigió hacia la secretaria Delmy Adaly López, de 25, quien sufrió heridas en las piernas. Después, Abner Castillo llegó hasta donde se encontraba el radiólogo César Rubén Calderón González, de 42 años, a quien disparó en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte.

Debido a los disparos realizados en distintas direcciones, resultaron heridos Luis Antonio Ramírez, Heyser Cabrera y Aura Pu, pacientes de la clínica que también fueron trasladados al hospital.

Bomberos Voluntarios y la Policía Nacional Civil fueron alertados y llegaron al lugar. Al notar su presencia, el presunto agresor se encerró en una oficina de la clínica y se disparó en la cabeza. Al ingresar los socorristas, constataron que aún estaba con vida, por lo que fue llevado a la emergencia del hospital, donde su estado sigue siendo crítico.

Hasta el momento el Ministerio Público, (MP) y los investigadores de la Policía Nacional Civil, (PNC), continúan realizando las investigaciones para establecer cuales fueron las causas por las cuales Abner Manuel Castillo Calderón, ataco a sus víctimas.