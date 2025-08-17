Piden investigar a agentes de la PNC por su actuar ante agresión contra mujer que quedó captada en video

En redes sociales circula un video que muestra el momento en que un hombre, aparentemente alterado, agredió a una mujer con quien viajaba en un vehículo.

El video fue captado el 15 de agosto en la avenida La Libertad, zona 1 de Mazatenango, Suchitepéquez, y en las imágenes se observa el comportamiento agresivo del sujeto hacia la mujer.

Mientras este continuaba con la agresión, dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) trataron de intervenir, pero el agresor los insultó y la situación se tornó más tensa.

El hombre también pateó en varias ocasiones el vehículo y desafió a los uniformados que trataban de mediar en la situación.

Este domingo 17 de agosto, la gobernadora departamental de Suchitepéquez, Mariana Enríquez, confirmó vía telefónica que solicitó a la Inspectoría General de la PNC que se investigue a los agentes y los motivos por los que no se actuó conforme al protocolo del Ministerio de Gobernación, ya que en el video se observa al agresor en estado alterado intimidando y agrediendo a los uniformados.

La unidad MAZ-131 de la PNC reportó que al llegar al lugar identificaron al sujeto originario y residente de Quetzaltenango, quien se encontraba parado al lado de su vehículo. Sin embargo, el informe no consigna nada sobre la agresión contra los agentes ni contra la mujer.

La versión de la mujer agredida refiere que mantiene una relación de más de seis años con su agresor, y que lo encontró abrazado con otra mujer, por lo que discutieron por la supuesta infidelidad de su pareja.

En el lugar, los agentes engrilletaron al agresor por seguridad de la mujer, pero luego lo liberaron porque ella les suplicó que no lo consignaran, ya que prefería arreglar las cosas hablando con él.

