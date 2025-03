Hombre ataca a una estudiante en la zona 1 y agresión queda grabada en video

Una estudiante de 15 años fue víctima de una agresión este martes 4 de marzo, cuando un sujeto le interceptó el paso cuando iba a la escuela y la lanzó sobre una persiana en lo que se presume fue un intento de asalto.

El hecho ocurrió a eso de las 6.29 horas de este lunes en la 9ª. calle 8-40 de la zona 1, en el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala, donde una cámara de videovigilancia documentó el ataque.

En la grabación que se difundió en las redes sociales se observa cómo la menor se percata de la presencia del sujeto y luego este se abalanza sobre ella y con uso de fuerza la jala de un lado a otro, hasta que un motorista se detiene y el hombre escapa del lugar.

Minutos más tarde el agresor fue interceptado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que dan seguridad en el Congreso de la República, pero no fue posible consignarlo porque no se le localizaron objetos robados y no se colocó la denuncia por parte de la víctima.

Testigos del hecho relataron que no pareciera un asalto sino más bien un intento de secuestro, porque aparentemente el agresor descendió de un vehículo que se estacionó cerca del lugar que se ve en la grabación.

La PNC informó que el supuesto responsable fue identificado como Julio Emanuel “G”, de 22 años, a quien le aparece un antecedente por atentado. La PNC solo lo perfiló.

David Boteo, director de la PNC, señaló que agentes asignados al Congreso interceptaron al sujeto que intentó asaltar a la menor.

Agregó que el sujeto no le robó nada y dijo que prefirió continuar su camino.

Dijo que se presentará una denuncia para tramitar una orden de aprehensión; además, dijo que es importante ubicar a los padres de la víctima.