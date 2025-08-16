Captan en video a hombre que golpea a una mujer en un auto y enfrenta a policías

Un hombre, aparentemente alterado, agredió a una mujer con quien viajaba en un vehículo. El sujeto se estacionó, descendió del automóvil y, con insultos, patadas y golpes, intentó bajarla.

El hecho fue grabado en video y se viralizó en redes sociales.

Dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) intentaron calmar al agresor, pero el hombre continuó lastimándola, sin inmutarse ante la presencia policial.

El video fue captado la tarde de este sábado en la avenida La Libertad, zona 1 de Mazatenango. En las imágenes se observa cómo dos agentes de la PNC, que circulaban en una unidad motorizada, se percatan del ataque e intervienen. Sin embargo, al acercarse, el sujeto los agrede verbalmente, los empuja y les dice: “No saquen quién soy... no me toque”.

Segundos después, una segunda mujer desciende del lado opuesto del vehículo y conversa con uno de los policías, mientras se oyen los gritos de otra pasajera en el interior del automóvil.

Minutos más tarde, llegan otros dos agentes de la PNC y la joven agredida desciende del vehículo y denuncia el ataque.

El hombre fue detenido luego de varios minutos.