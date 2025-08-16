Captan en video a hombre que golpea a una mujer en un auto y enfrenta a policías

Sucesos

Captan en video a hombre que golpea a una mujer en un auto y enfrenta a policías

Con insultos, patadas y golpes un hombre intentó bajar a una mujer del vehículo en que se conducían. Al llegar la PNC, insulta y empuja a los agentes.

Ana Lucía Ola

y

|

Al agresor no le importó la presencia de los agentes de la PNC y continuó agrediendo a una mujer. (Foto Prensa Libre: Captura de video)

Un hombre, aparentemente alterado, agredió a una mujer con quien viajaba en un vehículo. El sujeto se estacionó, descendió del automóvil y, con insultos, patadas y golpes, intentó bajarla.

El hecho fue grabado en video y se viralizó en redes sociales.

Dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) intentaron calmar al agresor, pero el hombre continuó lastimándola, sin inmutarse ante la presencia policial.

El video fue captado la tarde de este sábado en la avenida La Libertad, zona 1 de Mazatenango. En las imágenes se observa cómo dos agentes de la PNC, que circulaban en una unidad motorizada, se percatan del ataque e intervienen. Sin embargo, al acercarse, el sujeto los agrede verbalmente, los empuja y les dice: “No saquen quién soy... no me toque”.

EN ESTE MOMENTO

Turismo Rural personas observan una galería de arte en un destino turístico

Turismo rural atrae millones de visitas y en Guatemala hay más de 100 destinos identificados para potenciar

AME9508. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 12/08/2025.- Organizaciones civiles de mujeres realizan un acto de apoyo a familiares y sobrevivientes del incendio ocurrido en el refugio Hogar Seguro Virgen de la Asunción este martes, a las afueras del Palacio de Justicia, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). La decisión del proceso judicial declaró como culpables a cuatro exfuncionarios del delito de homicidio culposo por la muerte de 41 niñas en un hogar estatal en 2017, que fallecieron quemadas mientras estaban recluidas bajo llave en un aula. EFE/ Mariano Macz.

SBS avanza hacia pequeñas residencias, pero persisten brechas en atención de la niñez y adolescencia

Segundos después, una segunda mujer desciende del lado opuesto del vehículo y conversa con uno de los policías, mientras se oyen los gritos de otra pasajera en el interior del automóvil.

Minutos más tarde, llegan otros dos agentes de la PNC y la joven agredida desciende del vehículo y denuncia el ataque.

El hombre fue detenido luego de varios minutos.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

Lee más artículos de Ana Lucía Ola
Marvin Túnchez

Marvin Túnchez

Lee más artículos de Marvin Túnchez

ARCHIVADO EN:

Mazatenango Sucesos Suchitepéquez Violencia Violencia contra la mujer 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre