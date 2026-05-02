Apuesta tecnológica: IFX abre centro de datos Orión, con planes a futuro de invertir US$100 millones

Esta semana empezó operaciones en Guatemala el centro de datos Orión, de la compañía IFX, con una inversión de más de US$25 millones. Para el plazo de tres años, tienen un plan de otros US$100 millones de inversión en el país, explicó Augusto Dumit, director general corporativo (Chief Revenue Officer de IFX Networks) de IFX Networks.

Incluso están en proceso de adquirir otros centros de datos en el país.

IFX es un proveedor regional de servicios administrados e infraestructura para empresas, que ya opera en Guatemala desde hace varios años. Su más reciente inversión es en el mencionado centro de datos, que cuenta con una infraestructura de cinco mil metros cuadrados.

El ejecutivo explica que la compañía cuenta con cinco segmentos de soluciones: servicios de red, nube, data center, ciberseguridad y soluciones administradas, y habla de los planes de la compañía en el país y de las condiciones en el clima de negocios.

¿Cuál es la nueva expansión que instalaron en Guatemala?

Ya operamos en Latinoamérica y en Guatemala. Ahora lanzamos Orión, un nuevo centro de datos o data center. Detrás de este nuevo proyecto hubo una planificación, una visión de hacer una apuesta fuerte por el futuro digital de Guatemala y de la región.

Orión es el centro de datos más moderno de Centroamérica y su instalación obedece a la necesidad del mercado de contar con un centro de datos eficiente, nuevo, de última tecnología y que pueda operar incluso inteligencia artificial, como ya lo estamos haciendo desde aquí, desde Guatemala.

Esto es un hito en tecnología para IFX, pero también para Guatemala, y posiciona y fortalece el nuevo hub tecnológico de Centroamérica con esta apuesta del centro de datos Orión.

¿Qué operan ya desde Guatemala?

La compañía opera desde hace siete años en Guatemala, pero el sueño de Orión nació hace un poco más de un año y en tiempo récord logramos las aprobaciones de inversión y de planificación para, en un año, lograr la construcción de este centro de datos.

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¿Cuánto han invertido en el país?

En un año hicimos una inversión de US$25 millones para que Orión estuviera operativo.

Esto genera un impacto muy grande en términos de mano de obra. La generación de mano de obra indirecta fue de 150 personas y, en forma directa, más de 50 ingenieros y arquitectos de soluciones, que hemos contratado en la región, pero en Guatemala en particular para poner en funcionamiento este centro de datos.

Orión es el centro de datos número 27 dentro de la constelación y federación de centros de datos que tiene IFX en Latinoamérica, desde México hasta Argentina.

Operamos una nube propia desde el 2008 y esto permite que las empresas, las multinacionales, las corporaciones y las empresas gubernamentales de Guatemala puedan contar con un ambiente seguro, confiable y eficiente, puedan operar servicios de nube y puedan ser parte del ecosistema que les da la tranquilidad para que ellos puedan encargarse de su negocio y dejar la parte de servicios tecnológicos en manos de un experto.

Mencionan que buscan convertir a Guatemala en un hub, ¿qué capacidad tiene el nuevo centro de datos de la corporación?

En esta primera parte tiene ocho salas de 20 racks cada una, es decir que tiene espacio para 160 racks; tiene una capacidad de 2.5 megavatios; opera con tecnología Schneider de última generación, servicios de ciberseguridad de Fortinet y servicios de aplicaciones y almacenamiento de NetApp. También tenemos como aliado a un jugador muy importante que es Microsoft.

Ya contamos con clientes del servicio financiero y bancario, de empresas de retail y de seguros, y que también sirven de respaldo de operación o de continuidad de negocios en caso de desastres naturales para otros países de Centroamérica, y esto convierte y posiciona a Guatemala como este nuevo hub tecnológico que estamos previendo para el futuro.

En el mediano plazo se prevén inversiones y expansiones en oficinas y ya estamos pensando en la construcción del próximo centro de datos.

Dentro de los planes de expansión en el país, ¿cuánta inversión estiman hacer y en qué plazos?

Voy a mencionar datos crudos. Para la región Latinoamérica estamos pensando, como grupo, en una inversión en los próximos tres años de más de US$500 millones.

Estos US$25 millones que costó la construcción y puesta en funcionamiento de la primera etapa de Orión son números que impactan en la economía real del mercado guatemalteco.

Por otro lado, IFX está mirando con muy buenos ojos la adquisición de nuevas compañías. En el plan estratégico, además de un crecimiento orgánico como la construcción de este data center, hemos logrado comprar una decena de compañías en Centroamérica, donde, por supuesto, en Guatemala estamos mirando también compras de empresas en esta latitud.

Augusto Dumit director general corporativo de IFX Networks foto IFX, explica acerca de las inversiones en Guatemala y la región. (Foto, Prensa Libre: IFX).

¿Cuánto se podría invertir en Guatemala en ese plan de tres años que menciona?

La inversión de tres años para Guatemala superaría los US$100 millones extra, en términos de infraestructura y de tecnología, aparte de los US$25 millones que ya se invirtieron en este centro de datos.

¿Qué aspectos positivos observaron para decidir instalarse y ampliar sus inversiones en Guatemala?

Hay tres elementos que son gravitantes al momento de tomar una decisión de inversión de infraestructura crítica como la que IFX está realizando actualmente en Guatemala.

La primera es una estabilidad económica, donde observamos una macroeconomía muy estable durante los últimos 25 años, con una moneda fuerte como el quetzal.

El segundo elemento importante es la demanda que recibimos de los clientes en Centroamérica, y particularmente en Guatemala, y por eso fue también la carrera contra el tiempo de poder tener disponibles las salas del data center Orión, para que ellos puedan instalar su tecnología y generar estas capas de servicios digitales que les permitan operar de manera continua.

Y el tercer elemento importante es la facilidad de encontrar talento humano que permita sumar a todo el equipo de IFX talento guatemalteco que permita operar bajo los estándares de procesos y procedimientos que tiene la compañía y que requieren de mano de obra muy calificada, entre ellos arquitectos de soluciones, gente especializada en ciberseguridad e ingenieros en telecomunicaciones.

Eso facilita que una multinacional pueda invertir de una manera confiable, teniendo en cuenta estos tres elementos: la estabilidad macroeconómica, la demanda del mercado y el talento humano, que nos permita realizar esta inversión sin que los accionistas pongan en riesgo el futuro de las inversiones para este país.

¿En qué desafíos tiene que seguir trabajando Guatemala para el clima de negocios y atracción de inversiones?

En todos los países es un proceso de mejora continua para que los inversores se sientan cómodos.

Creo que hoy miramos esos tres elementos que mencioné como clave, pero nunca hay que descuidar y hay que trabajar en seguir fortaleciendo todo lo que tiene que ver con seguridad jurídica y seguridad física para que tanto las compañías como los empleados o colaboradores de las compañías que trabajan en estos países puedan sentirse que están en un país que invita a la inversión y al crecimiento.

Hoy vemos varios países de Centroamérica que están apostando por este cambio de visión en su futuro, abriéndose al mundo y, por supuesto, conectando con otras latitudes, con otras geografías, cuidando al inversor y dándole esta seguridad jurídica y seguridad física, que es algo que nunca se puede descuidar porque en el momento en que esto pasa ahuyenta al inversor y, obviamente, siempre hay países, mercados y latitudes que están esperando recibir esa inversión extranjera directa para crecimiento y generación de empleo.