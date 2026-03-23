Qué producirá y dónde se ubicará la segunda planta de Yazaki en Guatemala

La compañía japonesa Yazaki North America (YNA) construirá su segunda planta de producción en Guatemala. Estará ubicada en el municipio de Pajapita, San Marcos, a unos siete kilómetros al este de la planta que ya opera en Ayutla, en el mismo departamento.

Se trata del primer fabricante de piezas automotrices en el país. En esta nueva planta se producirán arneses de cables eléctricos para vehículos Ford F-150, una línea de picops de esa compañía, informó el Ministerio de Economía (Mineco).

El movimiento inicial de tierras ya comenzó. La planta ocupará un área de 35 mil metros cuadrados y se prevé que inicie operaciones en septiembre del 2027, cuando se espera alcanzar los tres mil 500 empleos formales, una vez que funcione a su máxima capacidad.

Expansión tras éxito inicial

En la primera planta de Ayutla también se producen arneses y ya se provee directamente a Ford. Kenichi Fujisawa, presidente y director ejecutivo de YNA, recordó que esa primera planta se inauguró en el 2023 y calificó su operación como exitosa.

“La compañía Ford está satisfecha y lista para que se inicien operaciones en la segunda planta”, afirmó Fujisawa, quien señaló que los trabajos formales arrancarán a mediados de enero del próximo año. La nueva instalación fortalecerá la presencia de Yazaki en Centroamérica.

“Guatemala ha demostrado una sólida base de manufactura cualificada y excelencia operativa. La calidad del trabajo de las y los guatemaltecos fue clave en nuestra decisión”, destacó el directivo.

Los arneses que se fabrican en Guatemala, y cuya producción se ampliará con la nueva planta, forman parte del sistema eléctrico de un automóvil, que permite encender el auto, poner o quitar llave, es como el sistema nervioso, “es ese cableado que conecta toda la operación eléctrica y electrónica en algunos casos de los autos”, explicó la ministra de Economía, Gabriela García.

Los arneses se llevan a las ensambladoras de autos en México, agregó

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Sobre la compañía

Yazaki Corporation, fundada en 1941, fabrica arneses de cables, conectores, sensores, sistemas de información para el conductor y componentes eléctricos para vehículos híbridos y eléctricos. Tiene presencia en 46 países y emplea a unas 300 mil personas.

Su enfoque es el desarrollo de soluciones avanzadas para la movilidad eléctrica y sistemas energéticos integrados.

Impulso para la sofisticación industrial

La funcionaria destacó que Yazaki es la primera empresa global del sector automotriz que manufactura en Guatemala en el segmento eléctrico y electrónico.

“Esto marca un paso importante en la evolución de nuestra base industrial y representa un avance en la sofisticación de nuestra economía”, señaló.

Yazaki, compañía japonesa de fabricación de componentes automotrices, anunció la apertura de su segunda fábrica en San Marcos, Guatemala. Generará 3,500 empleos. En el anuncio participan el CEO de Yazaki, el Embajador de Japón, el Presidente @BArevalodeLeon @prensa_libre pic.twitter.com/JruqDZkqHx — Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) March 23, 2026

Según explicó, la cadena de valor del sector se organiza en niveles de especialización. Yazaki opera en el nivel 2, lo cual posiciona al país en una etapa más avanzada dentro de la cadena global.

La funcionaria agregó que el país continúa promoviendo inversiones como esta, gracias a su entorno económico favorable y su estabilidad macroeconómica.

Confianza japonesa en Guatemala

El embajador de Japón, Ryosuke Kuwana, afirmó que la segunda planta representa un avance en la integración de Guatemala a la cadena de valor automotriz de Norteamérica. Subrayó que se crearán tres mil 500 empleos formales y bien remunerados.

Guatemala, añadió, se convierte en un proveedor estable y confiable de piezas para el sector automotriz de Estados Unidos. También indicó que esta expansión puede ayudar a frenar la migración irregular y atraer a más compañías japonesas.

“Esperamos que la nueva planta sirva de catalizador para otras inversiones. Hace dos semanas, un equipo de Toshiba, especializado en generación geotérmica, visitó el país. En julio se espera la llegada de una misión empresarial de alto nivel de Japón”, adelantó el diplomático.

El anuncio se dio durante el Foro Económico Japón–Guatemala, organizado junto con la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco–Japonesa, el Mineco, Invest Guatemala, Fundesa y otras organizaciones.

Perspectivas de inversión

La ministra también informó que en el 2025 se contabilizó que 80 empresas estaban evaluando invertir en Guatemala. De estas, nueve ya lo hicieron —una de ellas, Nextil— y las demás están enfocadas en manufactura ligera.

En el 2024, la inversión extranjera directa alcanzó los US$1 mil 694.5 millones. Para el 2025 se proyecta cerrar con US$1 mil 800 millones y, en el 2026, se espera superar los US$2 mil millones.