Empresa japonesa Yazaki abrirá segunda planta en San Marcos y generará más de 3 mil empleos

Yazaki, compañía japonesa de fabricación de componentes automotrices, anunció este lunes 23 de marzo la apertura de su segunda fábrica en San Marcos, Guatemala. Según las proyecciones, la planta generará 3 mil 500 empleos.

Durante el anuncio participaron el embajador de Japón en Guatemala y el presidente de la República, Bernardo Arévalo, entre otros funcionarios.

“En este Gobierno hemos construido confianza que hoy se transforma en inversión y oportunidades”, destacó Arévalo en su cuenta en X.

Remarcó que, con la instalación de la segunda planta de Yazaki en Guatemala, se avanza hacia un país más conectado con el comercio y la producción global.

La Embajada de Japón en Guatemala informó que en el Palacio Nacional de la Cultura se firmó el acuerdo para la construcción de la segunda planta en el país, la cual funcionará en Pajapita, San Marcos.

Agregó que esta planta fortalece la presencia de Yazaki en Guatemala y se convierte en un símbolo de confianza del país para inversionistas extranjeros.

Además, refleja los lazos económicos entre Guatemala, Estados Unidos y Japón para la construcción de cadenas de suministro confiables y resilientes.

Kuwana Ryosuke, embajador de Japón en Guatemala, indicó que la primera planta en el país ha empleado a unas mil personas, lo que ha tenido un impacto positivo en la economía local de San Marcos.

Destacó que el éxito de Yazaki refleja una filosofía empresarial que consiste en contribuir y crecer junto a la comunidad local, como en el desarrollo de la zona fronteriza de San Marcos.

Señaló que esta segunda planta tiene varios significados para ambos países: creará 3 mil 500 empleos formales, representa un paso más en la integración de Guatemala en la cadena de valor automotriz y convierte al país en un centro de suministro de piezas indispensables para el sector automotriz de Estados Unidos.

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Remarcó que el proyecto aportará grandes beneficios económicos a San Marcos y ayudará a frenar la migración irregular.

En su intervención, Arévalo añadió que vale la pena resaltar y celebrar la iniciativa de Yazaki.

Indicó que la decisión se da en un momento de incertidumbre en el comercio global, por lo que es doblemente importante reconocer la firma para la nueva planta.

Agregó que abrir una nueva planta “en momentos como este” es una muestra de confianza en la economía global y guatemalteca.

La ministra de Economía de Guatemala, Gabriela García, afirmó durante la actividad que la segunda planta de Yazaki muestra cómo Guatemala sigue ganando espacio en el sector de manufactura.

Destacó que Yazaki es la primera empresa global del sector automotriz que manufactura en Guatemala dentro del segmento eléctrico y electrónico, lo que marca un paso importante en la evolución de la base industrial del país. Además, representa un avance en la sofisticación de la economía.

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