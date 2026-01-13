Concentrix, empresa de BPO en Guatemala, amplía operaciones y proyecta crear mil empleos en dos años

La empresa estadounidense de tecnología y servicios especializados instaló un nuevo centro en Parque Las Américas.

Según explica Francisco Robert, vicepresidente de Operaciones para la región de Centroamérica Norte de Concentrix, Guatemala se ha consolidado como su hub de contabilidad y finanzas en Latinoamérica, y también impulsa su tecnología de inteligencia artificial. La firma tiene planes de alcanzar los 2 mil colaboradores en el 2027.

Están inaugurando una expansión en el país. ¿En qué consiste?

Actualmente, Concentrix Guatemala emplea alrededor de mil colaboradores y, con esta expansión, estamos creciendo en 500 nuevas plazas, según nuestra proyección, en los siguientes seis meses. Ese es el motivo del nuevo espacio de oficinas en Parque Las Américas.

Dentro de nuestros servicios tenemos desde la atención al cliente en modelo tradicional hasta servicios especializados que tienen que ver con contabilidad, finanzas y compras para corporaciones en los Estados Unidos.

En la parte de contabilidad y finanzas, hemos desarrollado soluciones tecnológicas que tienen relación con inteligencia artificial, denominados RPAs, que son robots virtuales con los cuales automatizamos todo el proceso contable repetitivo. El proyecto inició para el mercado guatemalteco, vimos que funcionaba y ahora estos robots se multiplicaron a más de 150, que atienden en la actualidad 14 mercados en todo el continente americano, incluido Estados Unidos.

Este aspecto es muy relevante, porque ahora la inteligencia artificial ya no es una moda, sino una realidad que vive hoy en nuestro día a día.

¿Ese desarrollo se hizo en el país y con personal guatemalteco o cómo se efectuó?

Ese desarrollo y la creación desde cero la hicieron guatemaltecos aquí en Guatemala. Inicialmente, el proyecto era solo para el país y, cuando se vio que funcionaba, se expandió y se volvió un producto de exportación.

En el 2024 participamos en el Galardón Nacional a la Exportación con el caso de negocio que le comenté, como los robots virtuales. Ganamos dos premios: uno como empresa líder y más innovadora en el sector de BPOs y de servicios, y el otro fue el Galardón Nacional a la Exportación del 2024. Eso marcó un antes y un después y nos empezaron a conocer más en el país y en la región.

Desde Guatemala atendemos dos vertientes de negocio: una a nivel doméstico en el país y la otra es el negocio de exportación, que hoy representa el 70% de nuestro portafolio de clientes y es la que más está creciendo en la actualidad.

Tenemos clientes que operan en toda la región: Centroamérica y Latinoamérica, pero principalmente nuestro portafolio es Estados Unidos.

¿Cuál fue la inversión inicial y cómo se ha ido ampliando?

Iniciamos en el 2023, éramos unas 300 personas y, al cierre del 2025, somos aproximadamente mil y, acercándonos este año 2026, a las 1 mil 500.

La inversión inicial fue conservadora, no más de unos US$5 millones, porque estábamos de alguna manera probando el mercado. Pero con esta expansión y lo que representa la obra constructiva, la obra de interiorismo y demás —que no toda es directamente nuestra— hay una inversión directa e indirecta que le diría es de alrededor de unos US$25 millones, con lo que llegaríamos a unos US$30 millones en total.

Tenemos tres edificios en la actualidad y la idea de este nuevo no es reemplazarlos, sino que, con la expansión, ya no cabríamos. Por eso ahora se está inaugurando la sede en Parque Las Américas, en la cual trabajarían 500 plazas más. En total son tres pisos; más de 3 mil 200 metros cuadrados es el total del espacio, y tenemos pisos adicionales para la expansión, si fuera necesario.

¿Cuál es el plan de expansión en Guatemala?

En la actualidad, de manera inmediata, es completar estas 500 plazas. Nuestro enfoque es trabajar con el Servicio Nacional de Empleo y apoyarnos con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social para que estas plazas se llenen.

Una vez completado, deberíamos estar apuntando a contar con más de 2 mil colaboradores para el próximo año 2027, y eso posiblemente involucre más espacio y que nos expandamos en los pisos adicionales.

Con las cosas que están hoy sucediendo en otros países, con la saturación y el reto que tienen a nivel de talento, creo que Guatemala puede sacar un gran provecho y está en un muy buen momento.

Con las ampliaciones del 2026 y del 2027, ¿a qué tipo de servicios le van a apostar?

Creo que vamos a crecer en el servicio especializado. Eso es algo que diferencia hoy al país, ya que, de todos los lugares en Latinoamérica donde operamos, el hub de servicios especializados de contabilidad y finanzas es Guatemala. A esa diferenciación —que no la tiene nadie más— definitivamente hay que sacarle provecho.

Con la expansión en el 2026, Concentrix ahora cuenta con nueva sede en el edificio de Parque Las Américas. La inversión acumulada en tres años ha sido de US$30 millones. (Foto, Prensa Libre: cortesía Concentrix).

Entonces, el talento que sabe de contabilidad y finanzas, que va a la universidad o que ya tiene un grado universitario, definitivamente es algo que estamos buscando.



La otra área es servicios de tecnología, y me refiero a todo lo relacionado con inteligencia artificial. Por ejemplo, IXHero es el nombre comercial de nuestro producto de inteligencia artificial, que a grandes rasgos ofrece varias funcionalidades para que el servicio ya no se dedique a la parte repetitiva, la parte transaccional, sino que sea bien especializado:

Una es que el trabajo tradicional que hacía alguien de atención al cliente hoy esta herramienta lo potencializa y, durante una llamada, genera las notas listas o el reporte, con niveles de eficiencia que no se tenían antes.

También, cuando el personal está en un espacio en el que cuesta escuchar porque hay mucho ruido, la inteligencia artificial hace que haya un ruido blanco en el que se escuche la voz con claridad.

Otra característica es que, si se está hablando con alguien en Estados Unidos y el colaborador tiene cierto acento, la inteligencia artificial hace que se escuche como una persona nativa de los Estados Unidos en inglés.

La cuarta funcionalidad es que tenemos toda la reportería y los insights de lo que pueda estar sintiendo el cliente al comunicarse, ya que se percibe su tono de voz y se detectan las palabras que utiliza.

¿Qué aspectos favorables identificaron para instalarse y ampliarse en el país?

Si analizamos la situación política que sucede hoy en Latinoamérica, a Guatemala la vemos desde la corporación con muy buenos ojos. Tiene una buena relación con Estados Unidos.

No tenemos una situación que nos asfixie a nivel de incremento de salario mínimo, como lo que acaba de suceder en Colombia, que subió 23% y que mata competitividad.

Guatemala tiene el talento humano y el nivel de inglés que hemos encontrado no solo es óptimo, sino que inclusive nos ha impresionado, con niveles de escolaridad universitaria.

Francisco Robert, vicepresidente de Operaciones para Centroamérica Norte de Concentrix, explica acerca de las operaciones y expansión en Guatemala. (Foto, Prensa Libre: Rosa María Bolaños).

Entonces, todas esas condiciones que ofrece hoy el país, sin duda, hacen que Guatemala sea un mercado muy atractivo para nosotros a nivel corporación.

¿Qué retos o desafíos han encontrado en el país y qué todavía faltaría resolver?

Creo que para nadie es un secreto que el tema del desplazamiento del personal no es sencillo por el tráfico. Una cosa que nos ha ayudado para mitigar el impacto es que, dentro de las posiciones que ofrecemos hoy, alrededor de un 30% trabaja desde casa. Esto también me ha permitido descentralizar y también se ha contratado personal en el interior del país con servicios especializados de contabilidad y finanzas.

Otro reto es que, cuando se vuelven más específicos los requerimientos en temas de sistemas de contabilidad y finanzas, hemos notado que Guatemala tiene mucho conocimiento de herramientas como SAP pero en nuevas tecnologías es donde estamos teniendo un poco más de reto. Si no se corrige, se pueden perder opciones y que otros países se las lleven, por ejemplo, México.

En algún momento nos preocupó el tema de la conectividad aérea, incluso la calificación del aeropuerto, pero a muchos de nuestros clientes les gusta Guatemala porque significa que hay vuelos directos a las principales ciudades de Estados Unidos.