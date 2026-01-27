OCDE recomienda políticas públicas para impulsar a Escuintla como ciudad portuaria

Escuintla se posiciona como uno de los departamentos con mayor potencial para atraer inversión, no solo en Guatemala, sino también en la región centroamericana, debido a su ubicación geográfica y a un contexto global que está reconfigurando las cadenas de valor, el comercio y la inversión.

Durante la presentación del Índice de Competitividad Local de Escuintla y las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para aumentar la inversión extranjera directa en este departamento, Gabriela Roca, vicepresidenta de Fundesa, señaló que el desarrollo regional del país está siendo impactado por transformaciones globales que puedan favorecer a Guatemala.

“El desarrollo regional de Guatemala se ve positivamente influido por transformaciones globales como el cambio climático, los avances tecnológicos, cambios demográficos y la reestructuración de las cadenas de valor”, afirmó.

Ese nuevo rol estratégico vuelve urgente la necesidad de aumentar la inversión extranjera directa en la región y, sobre todo, de ejecutar el marco legal ya aprobado. “La urgente necesidad de aumentar la inversión extranjera directa en esta región, así como esas condiciones necesarias para implementar las leyes que ya se han aprobado durante este gobierno”, subrayó Roca.

Esto coincide con el diagnóstico de la OCDE, que identifica la infraestructura como una condición importante para atraer inversión de calidad, pero advierte que Guatemala mantiene brechas importantes frente a estándares internacionales, especialmente en transporte, logística, energía y conectividad.

Escuintla, uno de los más competitivos

Según Jorge Benavides, investigador asociado a Fundesa, Guatemala muestra una tendencia a articular un corredor de mayor competitividad de puerto a puerto, donde Escuintla ocupa una posición estratégica. “Guatemala tiene un área central con alguna tendencia a conectar todo el corredor puerto a puerto con mayores niveles de competitividad”, explicó.

En ese sentido, enfatizó que mayores niveles de competitividad inciden en mayores niveles de productividad, lo que se traduce en mayores ingresos y beneficios para la población. Sin embargo, los retrocesos territoriales también son claros. “Los municipios que retroceden es porque hay deficiencias en salud, porque hay deficiencias en el mercado laboral y deficiencias en el dinamismo de los negocios”, advirtió Benavides.

El análisis se centra en Escuintla como ciudad portuaria, entendida no solo como un municipio aislado, sino como una aglomeración territorial. “No solo el área de San José, no solo el área del municipio de Escuintla, sino lo que la política establece a manera de ciudad involucrando municipios Escuintla, Santa Lucía, Escuintla y Masagua”, explicó Benavides.

Para Benavides, aunque la ciudad portuaria ha mostrado crecimiento, con un ingreso per cápita que “ha crecido al 8.8% anual en términos nominales”, genera alertas. “Las economías que son sostenibles, primero crece su competitividad, sus factores y después hay un crecimiento en el ingreso”, advirtió. Actualmente, Escuintla registra una calificación de 56.68. Los rubros donde concentra mayores porcentajes es el mercado laboral con 89 puntos, el entorno económico con 87 y dinamismo de negocios con 70.

También se identifican mejoras en cobertura educativa, reducción de la desnutrición crónica, salarios relativamente altos frente al promedio nacional, disminución de homicidios, mayor gasto en salud per cápita, crecimiento de la carga tributaria y un aumento en la actividad turística.

Benavides reconoció fortalezas importantes: “Es una ciudad donde el entorno económico es favorable, donde tenemos un mercado laboral bastante participativo, incluso con altos niveles de formalización”, así como ventajas logísticas asociadas a la cercanía con puertos y centros productivos. No obstante, subrayó que existen brechas que requieren atención inmediata. “Vemos que hay algunos datos que tal vez no están donde quisiéramos y que es un llamado de atención a qué necesita esta ciudad”.

Debilidades estructurales

Entre los principales rezagos identificados están los problemas de seguridad, conectividad digital y sistema financiero. “Siguen siendo debilidades temas de extorsiones, temas relacionados con casos de conflictividad… poca densidad de radiobases de telefonía celular”, además de poca recaudación o incluso poca participación dentro del sistema financiero”, comentó Benavides.

Pese a sus ventajas, los ponentes coincidieron en que Escuintla enfrenta desafíos estructurales que limitan su capacidad para atraer inversión de mayor impacto. El estudio de la OCDE advierte que “Guatemala debe generar las condiciones para atraer mayores niveles de inversión”, ya que los flujos de inversión extranjera directa siguen siendo bajos en relación con el tamaño de la economía.

Entre los principales obstáculos se encuentran las brechas de infraestructura, la alta informalidad laboral y las debilidades en capital humano. Según el análisis presentado, “la informalidad laboral es alta y persistente, con un 60% de hogares totalmente informales”, lo que reduce la productividad y limita la inclusión social. Además, el sector empresarial enfrenta dificultades para encontrar talento calificado, ya que “las empresas identifican la mano de obra poco cualificada como uno de sus principales obstáculos”.

Abraham Rivera, alcalde de Escuintla destacó que, pese a esas limitaciones, la municipalidad ha buscado generar condiciones de certeza para la inversión. “Hemos tratado que desde la municipalidad el inversionista se sienta cómodo, con reglas claras y acompañamiento en procesos que son bastante burocráticos, como las licencias de construcción”, explicó. Según el jefe edil, este acompañamiento es clave ante inversionistas extranjeros que llegan con expectativas distintas sobre el funcionamiento del Estado. “Ellos vienen acostumbrados a otro sistema de gobierno y piensan que la autonomía es total, por eso tratamos de orientarlos”, dijo.

Recomendaciones de la OCDE

La OCDE plantea una serie de recomendaciones de política pública para que Escuintla pueda consolidarse como un territorio atractivo para la inversión y, al mismo tiempo, asegurar que esta tenga un impacto positivo en el desarrollo de la población local.

Una de las prioridades señaladas es el fortalecimiento de la infraestructura, con un énfasis particular en la resiliencia climática. Para que la OCDE, se deben modernizar carreteras y accesos logísticos mediante inversión pública y privada, expandir y modernizar Puerto Quetzal para apoyar el comercio y la industralización. Así como integrar gestión de riesgos climáticos en la planificación de infraestructura.

El informe también subraya la necesidad de mejorar la gobernanza y la eficacia regulatoria. De acuerdo con la OCDE, se necesita reducir burocracia, aumentar trasparencia y eficiencia. Reforzar medidas medidas anticorrupción y rendición de cuentas, impulsar transparencia y deciciones basadas en evidencia. También fortalecer estadísticas subnacionales (empleo, sectores productivos, innovación).

Otra recomendación central es impulsar el desarrollo económico local y la inclusión social. La OCDE enfatiza que atraer inversión no es suficiente si esta no se traduce en beneficios tangibles para la población. Por ello, plantea la importancia de articular la inversión productiva con la generación de empleo, el fortalecimiento del capital humano y la reducción de la alta informalidad laboral que caracteriza al país.

Asimismo, el organismo recomienda desarrollar una estrategia de inversión de largo plazo, acompañada de un marco institucional sólido. Según el análisis, contar con una visión estratégica permitiría no solo atraer mayores flujos de inversión hacia Escuintla, sino también asegurar que estos contribuyan de forma sostenida al desarrollo territorial y a la mejora de las condiciones económicas y sociales del departamento.

Para Benavides, el crecimiento fuera del área metropolitana ya está ocurriendo y Escuintla es una muestra clara de ello, pero el desafío es potenciarlo desde la política pública. “Ya no es solo tarea de los ciudadanos, sino de la administración pública… de potenciar esto que ya está sucediendo”, afirmó.

Rivera enfatizó en que atender estos desafíos exige una coordinación más amplia entre niveles de gobierno. “No solo se deben implementar políticas públicas municipales, sino políticas públicas de Estado, donde todos trabajemos de forma coordinada”, afirmó. A su juicio, invertir en infraestructura sin fortalecer el capital humano limita el impacto del crecimiento. “Si no invertimos en el capital humano, podemos invertir en infraestructura, pero nos va a costar mucho desarrollarnos”, comentó.