Ataque en clínica de Mazatenango: guardia de seguridad muere debido a gravedad de las heridas de bala

Luego del ataque perpetrado en contra del radiólogo César Rubén Calderón, de 42 años, en una clínica privada ubicada en la 4ª calle, entre 1ª y 2ª avenidas de la zona 1 de Mazatenango, Suchitepéquez, el pasado viernes 22 de agosto, se supo que, junto a la víctima, también resultaron heridos la secretaria de la clínica, Delmy Adaly López, de 25 años, y Deyser Cabrera, de 27, quien trabajaba como guardia de seguridad en el establecimiento.

Según información proporcionada por el Hospital Nacional de Mazatenango, Cabrera falleció este 23 de agosto a consecuencia de las heridas sufridas en el ataque.

En cuanto al estado de salud de Delmy López, así como del presunto atacante, quien luego de cometer el crimen se disparó en la cabeza, su condición es de pronóstico reservado.

Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) aún trabajan para esclarecer los motivos por los cuales el presunto agresor atacó a César Rubén Calderón, así como a una mujer de la tercera edad identificada como Enriqueta Escobar, de 70 años, a quien se presume agredió en su vivienda ubicada en el cantón Santa Cristina, zona 2 de la localidad. Según las primeras hipótesis, este hecho habría ocurrido una hora antes del ataque en la clínica.

Algunos medios de comunicación mencionaron que las víctimas mortales de ambos ataques eran madre e hijo; sin embargo, ese extremo fue desmentido por familiares del radiólogo.

El MP indicó que continúa con las investigaciones correspondientes para determinar cuáles fueron los motivos o causas por las que el atacante, aún no identificado, cometió los crímenes.

El hecho consternó a los habitantes de la localidad, quienes aseguraron que “es la primera ocasión que sucede un hecho como este” y lamentaron el fallecimiento de César Rubén Calderón, de quien dijeron que “era muy conocido por el servicio y la atención que brindaba en su clínica”.

Con el fallecimiento de Deyser Cabrera, asciende a tres el número de víctimas mortales a consecuencia de los sucesos ocurridos el 22 de agosto en Mazatenango.

Ataques contra médicos en el 2025

El 19 de junio se difundió en redes sociales un video en el que se observa cómo motoristas atacaron a balazos al médico Luis Manuel Andrade, de 62 años, quien murió en el lugar. Su esposa, Mariela García, resultó herida. El hecho ocurrió en la ruta que conduce de San Francisco Zapotitlán, Retalhuleu, hacia Mazatenango, Suchitepéquez, según informaron los Bomberos Voluntarios, que atendieron la emergencia.

El 28 de julio, el médico José Antonio Sánchez Arenales, de 50 años, fue interceptado por individuos que se movilizaban en motocicleta mientras conducía su vehículo, en la colonia Tikal I, zona 7 capitalina. Recibió múltiples disparos —en el cuello, espalda y mano— que le causaron la muerte en el lugar.

El MP y la Policía Nacional Civil aún realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer cuáles fueron las causas de los ataques en contra de estos médicos.