Agresión a mujer en Mazatenango: psicólogo explica los patrones más comunes en relaciones abusivas

El pasado 16 de agosto, en la zona 1 de Mazatenango, se viralizó un video en el que se observa cómo un hombre agrede física y verbalmente a una mujer que lo acompañaba dentro de su vehículo, a pesar de la presencia de numerosos agentes policiales en el lugar.

Ante este caso de violencia contra la mujer, el psicólogo clínico Julio Arriola detalló algunas de las características más comunes en estas situaciones, como el hecho de que los agresores aíslan a sus víctimas de sus seres queridos (familia y amistades) para generar una dependencia emocional.

“Hacen creer a la víctima que se encuentra en un estado de inferioridad. Entonces se empieza a crear este círculo de violencia en el que los afectados creen no sentirse lo suficientemente capaces para salir de ahí”, afirmó el experto.

Señala que las personas violentadas y que se encuentran en estas dinámicas abusivas, a nivel emocional y de autoestima, sienten que ninguna persona podrá ayudarlas, y que nadie podrá sacarlas de esa situación.

