Familiares de mujer agredida en Mazatenango exigen justicia y temen por su vida

Luego de que se hiciera viral un video en el que se observa cómo una mujer fue agredida en Mazatenango, los familiares de la víctima exigen que se investigue el caso y, para ello, buscarán ser querellantes adhesivos en el proceso.

Según declaraciones del abogado Camilo Rivera, el padre de la víctima exige a las autoridades que se investigue el hecho, ya que afirma que no se procedió de manera adecuada. Por otro lado, la Gobernación Departamental de Suchitepéquez ha solicitado a la Inspectoría General de la PNC investigar a los agentes que se observan en el video.

El padre de la víctima declaró ante Noticiero Guatevisión que teme por la vida de su hija y que podría ser víctima de algún tipo de amenaza; por ello, no ha denunciado a su agresor.

"Yo considero que está en riesgo de muerte, es demasiado, porque observé varias veces el video y lo que solicito en estos momentos es que se haga justicia", indicó el padre de la víctima.

