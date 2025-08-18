Juez rechaza capturar a hombre señalado de agredir a mujer en Mazatenango

Un juez de Suchitepéquez rechazó la orden de captura solicitada por el Ministerio Público (MP) contra un hombre acusado de violencia contra la mujer en su manifestación física, al considerar que no existe peligro de fuga.

En lugar de autorizar la aprehensión, la judicatura citó al sospechoso a audiencia de primera declaración el próximo 17 de septiembre.

El caso salió a la luz tras la difusión en redes sociales de un video captado el 15 de agosto pasado en la avenida La Libertad, zona 1 de Mazatenango.

Las imágenes muestran a un hombre alterado agrediendo a una mujer dentro de un vehículo. El sujeto también insultó y desafió a dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que intentaron intervenir.

La gobernadora departamental de Suchitepéquez, Mariana Enríquez, confirmó que solicitó a la Inspectoría General de la PNC investigar por qué los agentes no actuaron conforme al protocolo del Ministerio de Gobernación. Aunque la unidad policial que acudió al lugar —identificada como MAZ-131— reportó haber localizado al agresor, el informe no consigna la agresión a la mujer ni los insultos contra los agentes.

Según la versión de la víctima, mantiene una relación de más de seis años con el hombre y discutieron por una supuesta infidelidad. Los policías lo engrilletaron por seguridad, pero finalmente lo liberaron, luego de que ella les suplicó que no lo consignaran y aseguró que prefería “arreglar las cosas hablando”.

La Fiscalía de la Mujer inició de oficio la investigación y solicitó a la Inspectoría General de la PNC identificar a los agentes involucrados para establecer si incurrieron en incumplimiento de deberes.

