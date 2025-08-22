Atacante se dispara tras balacera en clínica de Mazatenango; hay un muerto y tres heridos

Un ataque armado se registró en el Centro de Diagnósticos por Imágenes San Carlos, ubicado en la 4a. calle, entre 1a. y 2a. avenidas de la zona 1, casco urbano de Mazatenango, Suchitepéquez, informaron fuentes oficiales.

De forma preliminar se reporta un agente de seguridad privada muerto y tres personas heridas de gravedad: un radiólogo, una secretaria y, presuntamente, el atacante, quien, luego del hecho, se habría disparado en la cabeza. Todos fueron trasladados al Hospital Nacional de Mazatenango.

En el lugar del ataque quedó el cuerpo sin vida del agente de seguridad de la clínica, quien no ha sido identificado. Las personas heridas tampoco han sido identificadas.

Versiones en el lugar indican que el agresor sería un extrabajador de la clínica, extremo que deberán esclarecer las autoridades competentes.

El Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil trabajan en la escena para establecer el móvil del ataque.

Otros ataques contra médicos

El 19 de junio pasado, surgió un video en el que se observa cómo motoristas atacaron a balazos al médico Luis Manuel Andrade, de 62 años, quien murió en el lugar, mientras que su esposa, Mariela García, resultó herida.

El hecho ocurrió en la ruta que conduce de San Francisco Zapotitlán, Retalhuleu, hacia Mazatenango, Suchitepéquez, según informaron los Bomberos Voluntarios, quienes atendieron la emergencia.

El 28 de julio de 2025, el médico José Antonio Sánchez Arenales, de 50 años, fue interceptado por personas que se movilizaban en motocicleta mientras conducía su vehículo, en la colonia Tikal I, zona 7 capitalina. Recibió múltiples disparos —en el cuello, espalda y mano— y falleció en el lugar.

