Tiroteo en una escuela de Minneapolis deja al menos dos menores fallecidos y varios heridos

Aún se desconoce la identidad de las dos víctimas mortales del atentado en la escuela católica de Annunciation, pero ambas fueron confirmadas por medios estadounidenses como ABC y Fox News.
El tirador habría sido neutralizado por la policía y ya no “representa una amenaza activa”, confirmaron las autoridades.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció al FBI por su actuación inmediata en el caso y pidió a la población acompañarlo a “rezar” por todas las personas implicadas.
Por su parte, el gobernador de Minesota, Tim Walz, anunció que la policía del estado se encuentra al mando del caso y aún no revela información sobre el tirador.
De acuerdo con reportes policiales, en las últimas 24 horas se han registrado cuatro tiroteos diferentes y el de la escuela detonó la atención de todas las autoridades por haber dejado a niños en medio del fuego.
Las familias de los niños se encuentran reunidas en una zona segura en la escuela y están siendo atendidas por personal de emergencia, según las autoridades locales.
