Tiroteo en una escuela de Minneapolis deja al menos dos menores fallecidos y varios heridos

Al menos dos menores perdieron la vida y otras veinte fueron enviadas a centros asistenciales por múltiples heridas durante un tiroteo que se registró en un escuela este miércoles en Minneapolis.

Aún se desconoce la identidad de las dos víctimas mortales del atentado en la escuela católica de Annunciation, pero ambas fueron confirmadas por medios estadounidenses como ABC y Fox News.

El tirador habría sido neutralizado por la policía y ya no “representa una amenaza activa”, confirmaron las autoridades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció al FBI por su actuación inmediata en el caso y pidió a la población acompañarlo a “rezar” por todas las personas implicadas.

Por su parte, el gobernador de Minesota, Tim Walz, anunció que la policía del estado se encuentra al mando del caso y aún no revela información sobre el tirador.

De acuerdo con reportes policiales, en las últimas 24 horas se han registrado cuatro tiroteos diferentes y el de la escuela detonó la atención de todas las autoridades por haber dejado a niños en medio del fuego.

I’ve been briefed on a shooting at Annunciation Catholic School and will continue to provide updates as we get more information. The BCA and State Patrol are on scene.



I’m praying for our kids and teachers whose first week of school was marred by this horrific act of violence. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) August 27, 2025

Las familias de los niños se encuentran reunidas en una zona segura en la escuela y están siendo atendidas por personal de emergencia, según las autoridades locales.

