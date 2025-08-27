Tiroteo en una escuela de Minneapolis deja al menos dos menores fallecidos y varios heridos

Internacional

Tiroteo en una escuela de Minneapolis deja al menos dos menores fallecidos y varios heridos

Un tiroteo se registró este 27 de agosto en una escuela de Minneapolis y las autoridades confirmaron al menos dos menores fallecidos y varios heridos.

EFE

Tiroteo en la iglesia Annunciation Church de Minneapolis

Un agente de policía se seca los ojos mientras él y otros agentes responden a un tiroteo en la escuela católica Annunciation Catholic School en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., el 27 de agosto de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

Al menos dos menores perdieron la vida y otras veinte fueron enviadas a centros asistenciales por múltiples heridas durante un tiroteo que se registró en un escuela este miércoles en Minneapolis.

Aún se desconoce la identidad de las dos víctimas mortales del atentado en la escuela católica de Annunciation, pero ambas fueron confirmadas por medios estadounidenses como ABC y Fox News.

El tirador habría sido neutralizado por la policía y ya no “representa una amenaza activa”, confirmaron las autoridades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció al FBI por su actuación inmediata en el caso y pidió a la población acompañarlo a “rezar” por todas las personas implicadas.

Por su parte, el gobernador de Minesota, Tim Walz, anunció que la policía del estado se encuentra al mando del caso y aún no revela información sobre el tirador.

De acuerdo con reportes policiales, en las últimas 24 horas se han registrado cuatro tiroteos diferentes y el de la escuela detonó la atención de todas las autoridades por haber dejado a niños en medio del fuego.

Las familias de los niños se encuentran reunidas en una zona segura en la escuela y están siendo atendidas por personal de emergencia, según las autoridades locales.

ESCRITO POR:

EFE

EFE

