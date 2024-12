Samantha Rupnow: quién es la alumna de 15 años que mató a dos personas en un colegio cristiano

El pasado lunes 16 de diciembre se reportó un tiroteo escolar que se llevó a cabo en la "Escuela Cristiana de Vida Abundante" ubicada en la ciudad de Madison, Wisconsin. De acuerdo con el Departamento de Policía, siete alumnos terminaron hospitalizados con heridas graves y tres personas acabaron muertas, entre ellas la autora del crimen.

Posteriormente, los agentes policiales lograron identificar a la estudiante encargada de asesinar a una compañera y a un profesor como Natalie Rupnow de 15 años; aunque de acuerdo con varios testigos, la menor de edad se identificaba en el colegio cristiano como Samantha, debido a que no le gustaba su nombre verdadero.

De acuerdo con las autoridades, un niño de 8 años fue quien llamó a la policía, y aunque la fuerza de seguridad llegó tan solo tres minutos después de recibir la llamada, la masacre ya se había consumado. Minutos después, al darse cuenta que los agentes ya se encontraban alrededor del colegio, Samantha se disparó y murió en la ambulancia.

El arma que se utilizó en la escuela cristiana era una pistola de 9 milímetros y la policía de Madison aún no ha logrado determinar la manera en la que Samantha logró conseguirla, sin embargo, afortunadamente para la investigación, los padres de la asesina están colaborando y se encuentran totalmente consternados por la situación.

Samantha Rupnow: Su manifiesto e identidad

El caso de Samantha Rupnow es mucho más raro de lo que parece, tomando en cuenta que solamente nueve mujeres han sido las autoras de un tiroteo escolar en el 2024, comparándolas a los 249 hombres que han sido culpables del mismo delito. No obstante, tras el anuncio del nombre de Samantha, surgió el rumor que era una mujer trans.

Shon Barnes, el jefe de la policía en Madison, respondió a los rumores que se habían difundido en Internet sobre la supuesta identidad transexual: "No sé si Samantha era o no transgénero, eso es algo que puede salir a la luz más adelante, pero para lo que estamos haciendo ahora mismo, realmente no importa o afecta", indicó el funcionario.

Además de los rumores sobre su identidad de género, en redes sociales se viralizó un supuesto manifiesto en donde la asesina confesaba que había planeado la masacre desde hace meses. Ante la existencia de estos escritos llenos de ira, la policía de Wisconsin declaró que aún no han podido verificar si el texto fue escrito por Samantha.

Según el canal de televisión estadounidense, CNN, Rupnow llegó a la escuela cristiana de Madison en noviembre del 2023 debido a que la institución escolar se había convertido en una especie de refugio para los jóvenes que habían sufrido acoso en otros colegios; aunque no se ha llegado a confirmar si Samantha sufrió bullying.

"Queremos ver si los padres pudieron haber sido negligentes o descuidados. Esa es una pregunta que tendremos que responder con la oficina de nuestro fiscal de distrito”, declaró Shon Barnes. “Aunque por el momento, eso no parece ser el caso”, agregó el jefe de la policía, quien aún desconoce las razones del crimen cometido por Samantha.

"Hemos pedido a nuestros socios de la Agencia de Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) que envíen un formulario de trazado para intentar determinar el origen de esa arma, quién la compró y cómo llegó hasta las manos de una niña de 15 años”, concluyó el agente policial, indicando que esta investigación dura varios días.