Pandillas estarían detrás del tiroteo en Nueva York que dejó tres muertos y nueve heridos

Estados Unidos

Las autoridades recuperaron 42 casquillos de bala y atribuyen el ataque a la violencia de pandillas, que estaría detrás del 60% de los tiroteos registrado en Nueva York.

La Policía de Nueva York asegura que el 60% de los tiroteos se relaciona con la violencia de pandillas e investigan su vinculo con la supuesta disputa en un club en horas de la madrugada de este 17 de agosto. (Foto Prensa Libre: Alex Wong/Getty Images/AFP).

Un tiroteo perpetrado en un club nocturno de la Ciudad de Nueva York, en la madrugada del domingo, dejó tres muertos y nueve heridos. Las autoridades, que investigan el hecho, lo vinculan con la violencia de pandillas y buscan a varios sospechosos.

El alcalde neoyorquino, Eric Adams, informó en una conferencia de prensa que movilizó a policías, líderes religiosos y expertos comunitarios para “responder al incidente, trabajar con amigos, familias y víctimas, y frenar cualquier posible acción de represalia”.

La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, indicó que al menos cuatro personas abrieron fuego hacia las 3.30 horas del domingo, dentro del club de cachimbas Taste of the City, tras una aparente disputa.

Las víctimas mortales son tres hombres, de 19, 27 y 35 años. El más joven fue hallado sin vida en el lugar, mientras que los otros fallecieron en el hospital debido a la gravedad de sus heridas. Nueve personas más resultaron lesionadas, según el reporte oficial.

Tisch explicó que se recuperaron 42 casquillos de bala de “varias armas” y aseguró que los indicios apuntan a un ataque relacionado con pandillas, responsables, dijo, del 60% de los tiroteos registrados en la ciudad.

En ese mismo club ya se había registrado un tiroteo en noviembre del 2024, aunque en esa ocasión no hubo víctimas mortales.

El alcalde Adams subrayó que este es el segundo tiroteo masivo en pocas semanas y se comprometió a fortalecer las medidas de prevención, luego de que a finales de julio un hombre matara a cuatro personas en un edificio de oficinas de Manhattan.

Redacción EFE

Estados Unidos Nueva York Pandillas Tendencias internacionales Violencia de pandillas 
