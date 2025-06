Tiroteo en EE. UU. deja dos bomberos muertos que apagaban incendio forestal cerca de la frontera con Canadá

El Buró Federal de Investigación (FBI) ejecuta un despliegue ante el reporte de una posible emboscada, donde al menos dos bomberos murieron por un tiroteo durante un incendio forestal en Idaho, estado fronterizo de Estados Unidos con Canadá.

“Ahora tenemos dos muertos. Tenemos un número desconocido de víctimas. Todavía hay civiles que están saliendo de esa montaña... Estamos recibiendo fuego de francotiradores en este momento”, declaró el sheriff Robert Norris.

Norris explicó que el incendio en la montaña del condado de Kootenai continúa activo.

Las autoridades desconocen la cantidad de personas armadas que atacan a los bomberos que combaten el incendio.

La balacera comenzó cerca de las 14.00 horas, después de que los bomberos respondieron a una alerta de incendio en la localidad de Coeur d’Alene, cerca del límite con Washington.

“También posibles civiles que estén atrapados o en shock”, añade Norris.

Se desconoce el motivo del ataque, pero la prensa local reporta una presunta emboscada.

El subdirector del FBI, Dan Bongino, informó en redes sociales que agentes se dirigen a la escena para brindar apoyo táctico y operativo.

Por su parte, el gobernador de Idaho, Brad Little, confirmó que “varios heroicos bomberos sufrieron un ataque cuando respondían a un incendio” en el norte del estado, cerca de la frontera con Canadá.

“Este es un atroz ataque directo a nuestros valientes bomberos. Le pido a todos los habitantes de Idaho que recen por ellos y sus familias mientras esperamos saber más”, indicó en X.

Estados Unidos ha registrado al menos 189 tiroteos masivos, en los que al menos cuatro personas reciben disparos, sin contar al atacante, en lo que va de 2025, según la organización civil Gun Violence Archive.

Con información de EFE y AFP.

